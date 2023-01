Verviers: un recueil de textes illustré par des talents locaux

En juillet 2021, les inondations frappent la vallée de la Vesdre et la rue des Raines à Verviers, où il vit avec sa femme. Avec l’ASBL LMS La Rainette, au sein de laquelle ils s’investissent, ils ont passé beaucoup de temps auprès des sinistrés. "C’est là que j’ai rencontré un monsieur, Nico, un dessinateur." Il s’avère que celui-ci a bien connu le grand-père de Pierre Pinon, Albert Fromenteau, dessinateur de bande-dessinée, qui a notamment travaillé pour les fameux Chocolats Hardy. Le courant passe et celui-ci accepte de lui faire lire quelques textes. "J’ai vu que quelque chose se passait. Il m’a demandé pourquoi je ne les publiais pas."

Après mûre réflexion, Pierre Pinon accepte l’idée. Et il propose à Nico Willemsens d’en illustrer. "Le dessin a toujours été présent dans ma famille. J’avais envie de m’associer à des artistes pour le partage des textes. Ceux-ci sont amplifiés par les dessins." C’est ainsi qu’est né Moi… Émois, un livre qui sera officiellement présenté lors d’une rencontre le samedi 20 janvier, de 14 à 18 heures, à l’Hôtel des Ardennes. "Maggy, la patronne, a été un important soutien dans cette aventure", confie-t-il. Soucieux de mettre en avant les acteurs locaux, il s’est également tourné vers l’imprimerie Lelotte, pour l’impression de son ouvrage.

Au total, ce sont 17 textes qui figurent dans celui-ci. "J’en avais soumis 30. Chaque artiste a choisi le texte qu’il souhaitait illustrer." On y retrouve donc la touche de Nico Willemsens, Nathalie Troquette, Carine et Sam Martin, Alicia Gaethofs, qui seront tous là samedi, ainsi que d’Albert Fromenteau et Danielle Fromanteau, sa maman. Une manière de rendre hommage également à ses proches. Un portfolio, tiré à 50 exemplaires seulement, est également disponible. Dans un premier temps, Moi… Émoi sera en vente à La Traversée et chez Gus, à Ensival. Une exposition pourrait également voir le jour dans un futur proche.

PAF 19,50 €. Une autre rencontre est aussi prévue à La Renaissance à Soumagne, le 28 janvier.