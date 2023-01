Jalhay : retour des rôles avec deux ans d’anecdotes

Après une version en ligne en 2022, les rôles reviennent sur scène en chair et en os... L’équipe est impatiente de présenter la revue traditionnelle humoristique qui décrit de manière satirique la vie jalhaytoise, de ses habitants et ses politiques. "On est vraiment contents de recommencer et, en deux ans, on a des tas d’anecdotes à raconter !", annonce le comédien amateur Jacques Chaumont, bien connu dans son costume de présentateur des rôles. Il rappelle que "le but est d’épingler les habitants du village de Jalhay qui ont fait quelque chose d’un peu spécial durant l’année écoulée. Mais alors, on évite tout ce qui est vie privée et les histoires de pognon. Et je pense que c’est pour ça qu’on a du succès parce qu’on ne dit pas du mal des gens, on se moque de certains défauts, des choses un peu bizarres qu’ils ont faites".