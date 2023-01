Le rallye touristique des Fagnes Hivernales démarrera de Malmedy fin janvier

C’est un rallye touristique unique dans son genre puisqu’il est réservé uniquement aux véhicules découvrables, qui datent d’avant 1931. Cette année, le Royal Veteran Car Club Belgium, de Georges Muls et Christian Bertrand, organise la 62e édition des Fagnes Hivernales. Plus de 25 véhicules prendront le départ le 28 janvier à Malmedy. "Il y a notamment des marques belges et des exemplaires rares, précise le responsable presse, Vincent Introvigne. Il y a par exemple, pour les véhicules belges, Minerva de 1909, FN de 1925, Praillet et Antoine de 1923 (moto). Pour les moins courantes, on retrouve DFP de 1912, Bugatti de 1926 et 1927, Lorraine Dietrich de 1907 et tant d’autres à découvrir." Au programme, deux balades sont prévues dans le cœur des Fagnes, rythmées par des arrêts à des points de vue typiques de la région, "et surtout une convivialité hors du temps avec les plus mordus des passionnés".