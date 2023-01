Le budget à Jalhay prône un investissement pour l'amélioration énergétique

Les dépenses en augmentation

À l’ordinaire, l’augmentation des dépenses se traduit par la hausse du coût de fonctionnement (297 049 €), des dépenses du personnel (650 176 €) et des transferts (296 900 €). Par exemple, pour la police, "l’intervention communale augmente de 152 519 euros". Elle a plus de 80% des dépenses liées au frais de personnel.

Cependant, l’échevin des Finances tient à rassurer, "Heureusement, il y a aussi les recettes. Elles augmentent, dans la même proportion d’ailleurs". Le cours du bois qui a augmenté permet d’ajuster le budget, mais "elles ne représentent que 6,6% des recettes globales". Le bon positif le plus remarquable se retrouve dans les additionnels à l’impôt des personnes physiques (IPP) comme dans les autres communes. Par contre, la prudence est de mise car cette flambée "ne correspond pas à la réalité". Elle correspond à deux mois supplémentaires uniquement pour l’année 2023, suite à une modification du calcul par le SPF Finances.

Les projets continuent

À l’extraordinaire, la majorité poursuit sa politique d’investissement dans l’isolation et la performance énergétique des bâtiments communaux avec notamment un investissement d’environ 1 million 470 mille et pour la diminution du coût de l’énergie 520 mille euros. Les projets ont déjà été évoqués pour la plupart comme la création d’un réseau de chaleur à Sart (320 000 € dont 231 850 € de subsides confirmés) ; l’achat de panneaux photovoltaïques pour la crèche de Tiège, l’école de Solwaster et l’office du tourisme de Jalhay-Sart (84 000 €) ; la 3e phase du remplacement des luminaires avec Resa (76 900 €) ; les travaux de l’école de Jalhay estimés à 1 million 237 mille euros dont 772 mille de subsides ; la bibliothèque de Jalhay budgétisé à environ 250 mille euros avec une promesse de subsides de 132 261 € ; les projets de mobilités du PIMACI reprenant le chemin des Vaches qui devrait s’élever à 640 mille euros en attente de subsides. D’autres projets qui devraient démarrer cette année comme l’étude de faisabilité d’une Biométhanisation sur la commune. La création d’un parking d’une vingtaine de places près du pont de Belleheid (17 500 €). "Et d’une nouvelle passerelle piétonne qui traverse la Hoëgne qui a été emportée malheureusement lors des inondations. Et de l’autre côté, la rénovation du parking qui existait", complète le bourgmestre Michel Fransolet (MR-IC-EJS).

« Reflet de votre politique »

Le groupe d’opposition Choisir Ensemble s’est abstenu. " Comme les années précédentes, le budget a le reflet de votre politique ", relève le conseiller d’opposition Jacques Chaumont. Il soulève des craintes de la perte de subsides si les travaux de l’administration communale à Sart ne commencent pas en 2023 ou encore le projet du PIMACI qui ne semble pas être accepté par tous les citoyens.

Oser Jalhay-Sart a voté contre. Les conseillers regrettent que la bibliothèque de Sart ne soit pas intégrée dans le bâtiment du CPAS. Impossible sans extension répond la majorité. De plus, le groupe de l’opposition a pointé le manque d’investissement pour la participation citoyenne. "Nous ne partageons pas cette vision et ces choix, donc nous avons voté contre ce budget", déclare Didier Heusden.

Le bourgmestre rassure, les travaux devraient bien commencer en 2023 et il rappelle que le budget ce sont des choix qu’il faut faire pour avancer.