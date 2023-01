Un concert pour retracer 100 ans de mandoline à Malmedy

Fondé en 1922 par des immigrés italiens venus travailler à Malmedy, le Cercle royal des Mandolinistes a célébré son centième anniversaire en 2022, avec, au programme, plusieurs représentations. Au départ, les musiciens voulaient monter une exposition, "mais avec la crise sanitaire, on n’a pas su se réunir pour l’organiser. On a malgré tout maintenu des répétitions régulières pour assurer plusieurs concerts", précise la présidente, Véronique Wintgens. Le groupe était notamment présent lors du LiegItalia début juin, place Saint-Lambert. Les Mandolinistes sont également allés se produire dans le Grand-Duché du Luxembourg, mais aussi chez nous, à Malmedy, Amay ou encore Butgenbach. Afin de clôturer ce centenaire, les musiciens ont choisi la thématique "Origines" pour leur traditionnel concert de début d’année. "Les Malmédiens viennent toujours en grand nombre pour découvrir notre travail et notre nouvelle thématique. Ici, on va retracer le parcours de la mandoline." Le répertoire promet de la diversité et de l’originalité. Des compositeurs ont notamment écrit deux morceaux pour le Cercle des Mandolinistes de Malmedy. "Ce concert sera aussi l’occasion pour nous d’accueillir en soliste l’actuel professeur de mandoline à l’académie de Malmedy, Thomas Plancade. Il sera accompagné du Malmédien Claude Hartmann. " Disparus de la grille il y a quelques années, des cours de mandoline ont refait leur apparition cette année à l’académie. Six élèves s’y sont inscrits et assureront donc peut-être l’avenir des Mandolinistes malmédiens.