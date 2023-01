Mobilisation ce week-end en région verviétoise pour Iles de Paix

À Stavelot, Pol Alard va à la rencontre, depuis plus de 20 ans, des élèves de 4e, 5e et 6e des écoles communales de Ster-Hockai, de Francorchamps et de l’école fondamentale Saint-Remacle. "Cela fonctionne très bien. Les enfants sont très réceptifs, explique-t-il. Puis, cette démarche citoyenne s’intègre bien dans les programmes des cours de citoyenneté ou de religion. Les enfants sont des citoyens responsables. On leur demande également un petit geste de solidarité, via l’achat d’un module ou d’un bracelet. Ce n’est pas le tout de se lamenter devant le sort des enfants d’Afrique. Il est aussi de notre devoir d’éducateur et de parents de les conscientiser sur la pauvreté."

Les élèves sont particulièrement sensibles à ce qui touche aux besoins vitaux des enfants, tels que la nourriture, l’approvisionnement en eau, la scolarité ou encore la santé et le confort matériel (à savoir un toit). "Les reportages fournis par Iles de Paix sont très bien faits. Après, on en discute et on approfondit certains aspects", précise-t-il.

Ce week-end, Pol Alard et d’autres bénévoles de la région verviétoise seront également sur le pont pour vendre des articles (voir ci-dessous) au profit des Iles de Paix. "La vente devant les magasins est notre 2e créneau. Mais cela devient de plus en plus compliqué, note-t-il. La crise nous frappe et on peut le comprendre. On ne peut que se réjouir de la solidarité qui émerge en Région wallonne autour d’actions comme Viva for Life ou Cap 48 mais on peut aussi dépasser la dimension européenne pour s’ouvrir au monde. Avoir le soutien, pour notre campagne, de personne comme Virginie Hocq est un apport exceptionnel. C’est un plus."

Enfin, le 3e volet concerne la récolte de dons auprès des paroisses. "Les chrétiens répondent toujours favorablement aux sollicitations, que ce soit à Malmedy, Stavelot ou Wavreumont. Quand on explique les choses, les gens comprennent, sont solidaires et même très positifs dans leurs commentaires", complète Pol Alard, qui a aussi eu l’occasion de voir l’œuvre d’Iles de Paix sur le terrain, en Équateur et au Burkino Faso. "Leur travail, c’est du sérieux", conclut-il.

Plusieurs possibilités de soutenir les actions d’Iles de Paix

Achat via des bénévoles, achat en ligne ou lancement d’une collecte de dons… Les soutiens possibles sont nombreux.

Concrètement, depuis plus de 60 ans, Iles de Paix travaille avec des milliers de familles paysannes d’Afrique et d’Amérique latine "afin de construire, avec elles, une agriculture plus durable, plus juste et plus résiliente." L’argent récolté dans le cadre de cette 53e campagne financera donc de multiples projets d’agriculture familiale au Bénin, au Burkina Faso, en Ouganda, au Pérou, en Bolivie et en Tanzanie.

Envie de soutenir ces actions menées par Iles de Paix ? Plusieurs options s’offrent à vous. Comme indiqué, des dizaines de volontaires seront à pied d’œuvre dans les rues de Verviers, Stavelot ou encore de Malmedy, que ce soit devant les supermarchés ou les églises. Ils vendront notamment les fameux modules en forme de petits bonshommes à collectionner et les bracelets "pensés par et pour les jeunes".

L’argent récolté permettra de financer des projets en Afrique et en Amérique du Sud. ©Iles de Paix

Avec la crise sanitaire que l’on a connue il y a deux ans, un webshop a aussi été créé. Celui-ci sera encore accessible après la campagne. Sur cette plateforme, on retrouve les classiques mais aussi des modules virtuels, des films alimentaires réutilisables à la cire d’abeille ou encore un module à planter composé de papier ensemencé à planter (et qui donnera un plant d’aneth). Des packs à prix avantageux y sont aussi présentés. De plus, des dons mensuels ou ponctuels peuvent également être réalisés directement via le site d’Iles de Paix. Dans le même genre, une collecte de dons peut être lancée à l’occasion d’événement. Il est possible aussi de participer à une collecte déjà existante. Enfin, les Iles de Paix acceptent les legs.

Infos et dons sur le www.ilesdepaix.org