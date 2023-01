Un premier concert de Nouvel An pour l’ASBL Les Minières

C’est une première pour la dynamique ASBL Les Minières de Verviers: l’organisation d’un concert de Nouvel An "pour continuer à se diversifier après des années de Covid et de crises successives, se réjouit le conseil d’administration. On voulait proposer quelque chose de différent et de complémentaire à tout ce qui se fait déjà aux Minières". Du coup, la musique s’est imposée avec la mise sur pied d’un "Wiener Concert" ou concert viennois le 15 janvier où se produira un duo de virtuoses violon-piano. "Philippe Parotte a été dans l’orchestre philharmonique de Liège, un premier violon, accompagné pour l’événement de Gérard Westphal, pianiste émérite et habitué à travailler avec Philippe Parotte". Un concert "de qualité" que l’association a voulu "abordable" pour le "plus grand nombre" soit une entrée fixée au prix de 10 euros en prévente et de 12 euros le jour J. "Tout le monde fait face à la flambée des prix de l’énergie. 10 euros, on peut encore se le permettre". Une chose est sûre, assure l’ASBL: "On passera une très agréable après-midi musicale en leur compagnie avec un répertoire très nouvelle année". Où ? Salle des Minières, place Général Jacques, 5 à Verviers.