"Pour les missions “pompiers”, le nombre de sorties reste stable", commente le commandant de la zone de secours Verviers-Hoëgne & Plateau, Quentin Grégoire.

"Nous arrivons à une moyenne de 55,49 sorties par 24h, ce qui est en constante augmentation". Cette augmentation s’explique en partie par un recours plus fréquent et rapide au numéro d’urgence. "Idéalement, il faudrait pouvoir avoir une meilleure régulation médicale au 112". En effet, légalement le service d’urgence doit envoyer soit une ambulance, un PIT ou le SMUR et il ne peut pas renvoyer vers "du transport non urgent". Cependant ça ne reste qu’une impression insiste le commandant. "Les personnes qui appellent le font de bonne foi. Je pense qu’on devrait pouvoir dire aux gens: “appeler d’abord votre médecin traitant avant de faire le 112”". Il évoque une fois de plus la culture du risque pour sensibiliser la population à une réaction adéquate dans les situations d’urgence.

Ensuite, la majorité des interventions restent tout de même les feux de bâtiments (21%) suivi par le dégagement des voies publiques (12%) et ensuite par les appels impliquant des guêpes qui atteignent, eux, 11% des sorties en 2022.

À la vue des chiffres de l’année écoulée, il apparaît que les cinq communes les plus impactées en missions pompiers sont: Verviers, Herve, Spa, Theux et Sprimont.