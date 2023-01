Jalhay: La Maison Pezzetti aux fourneaux depuis 50 ans

C’est précisément le 6 décembre 1972 que Jacqueline et son mari Lucien, aujourd’hui décédé, ont ouvert ce qui était à l’époque une brasserie-restaurant. Son nom ? Au Fagnard. Liégeois d’origine, le couple a débarqué dans la région grâce… au football. "Papa a joué puis entraîné pendant plusieurs années à Xhoffraix", précise Fabrice Pezzetti. Pour se rendre au club, il passait systématiquement par Jalhay et la rue de la Fagne. "Et il est tombé sur ce bâtiment", complète Jacqueline. La cuisine était alors à leur image: belgo-italienne.

"Nos deux grands-mères étaient de la partie. Mamy, qui était liégeoise, s’occupait de la cuisine belge. Nonna, elle, de la cuisine italienne. Par contre, elle ne s’entendait pas", confie Fabrice. Pour les épauler, Lucien et Jacqueline ont également pu compter sur leurs frères et sœurs. "C’est vraiment une histoire de famille".

L’actuelle salle avec l’agréable feu de bois et le grand piano n’était alors qu’une terrasse. "Dans les années 70, nos parents ont agrandi. C’est devenu la partie café. Ainsi, elle était scindée de l’espace restaurant."

©EdA LABEYE Philippe

Trois ères pour une seule et même convivialité

En 1987, Fabrice, diplômé en hôtellerie, reprend l’affaire. "En 1991, j’ai transformé le restaurant et j’ai enlevé le bar". Le nom se mue en Maison Pezzetti. Très vite, les dîners spectacle font leur apparition et une scène est installée. "J’étais dans un style très classique, vénitien, avec du rose et du vert pastel." Il intègre aussi à la carte les fameuses pizzas.

En 2005, Sergio prend le relais. Un choix de carrière qui n’était pas prédestiné. "Moi, je suis électromécanicien, lance celui qui est aussi fan de rallye. J’ai toujours donné un coup de main à mon frère. J’avais commencé à travailler en électromécanique. Mais, je trouvais dommage de lâcher l’affaire familiale." L’image de la Maison Pezzetti est revue pour coller à sa personnalité. "Niveau cuisine, j’ai gardé la même chose. J’ai juste ajouté les viandes sur pierre, qui sont mon cheval de bataille".

Jacqueline, elle, vient encore mettre sa touche en cuisine. "On a toujours fait nos pâtes maison et on continue à le faire. On a gardé les mêmes recettes, assure Sergio. Et maman vient mettre son petit grain de sel. Les clients nous le disent, la lasagne, par exemple, est toujours la même." Tout comme l’atmosphère chaleureuse des lieux.

Des anecdotes et des souvenirs à foison

Cet établissement représente énormément pour la famille Pezzetti. Et les souvenirs par millier qu’il a fabriqué aussi. Pour Fabrice, qui y a pris ses marques en premier, suivi par sa sœur Cécile, c’est ici que sa passion pour les spectacles a démarré. "Le premier, c’était en 1993, avec le carnaval vénitien", se remémore-t-il. Aussi loin qu’il se souvienne, Sergio, le petit dernier, a, pour sa part, toujours gravité dans le restaurant. "À 10 ans, je tirais déjà des bières derrière le bar. J’avais un petit nœud papillon et j’allais servir les clients. Cela les amusait beaucoup", sourit-il. Il aimait aussi défier ceux-ci au billard. "Je les battais tous, lance-t-il fièrement. Mais papa me disait toujours que je devais laisser gagner le client. Je devais donc faire semblant de rater la boule."

Depuis 1972, la Maison Pezzetti a toujours aimé la fête. "Papa avait déjà un petit côté festif, se rappelle Fabrice Pezzetti. Il avait notamment installé un juke-box. Il aimait danser le rock and roll. Il organisait aussi le réveillon de Nouvel An, avec les femmes en long et les hommes bien habillés." Le carnaval de Jalhay était également à l’époque un incontournable pour Lucien et Jacqueline Pezzeti.

Un dîner spectacle spécial « fête du chou » organisé fin janvier

Pour marquer le coup pour son demi-siècle, la Maison Pezzetti prévoit le retour de la potée et d’un dîner spectacle.

Lucien et Jacqueline Pezzetti, ici avec Mamy, ont longtemps participé aux festivités du village. ©D.R.

Pour les 50 ans de l’établissement, la famille est donc bien décidée à rester dans cet esprit. Le vendredi 20, le samedi 21 (à partir de 18 h 30) et le dimanche 22 janvier dès 13 heures, le restaurant renouera avec la tradition de la fête du chou. "On l’a fait pendant des années", rappelle-t-il. La potée se mariera ici avec un spectacle modifié de cabaret transformiste de la troupe Zetti Brice, évidemment. "La dérision restera bien présente et tout est bien ficelé pour que les gens s’amusent", note l’artiste. Les interactions avec le public seront en effet nombreuses.

Ce retour du dîner spectacle, au prix de 55 €, semble faire de nombreux heureux. Il ne reste déjà plus que quelques tables libres pour ces trois jours. "Avec cette formule, on touche principalement des clients qui viennent depuis des années. Cela leur rappelle des souvenirs."

Durant toute cette année, la Maison Pezzetti a l’intention de multiplier les petits événements. On devrait notamment retrouver un autre dîner spectacle à l’occasion d’Halloween, en octobre, mais aussi le marché de Noël lancé par Sergio Pezzetti il y a quelques années sur le petit parking à l’arrière du restaurant. "Avec la pandémie et, ici, la naissance de mon fils, je n’avais plus pu l’organiser", déclare-t-il. Bref, il y aura bel et bien plusieurs occasions de trinquer à la belle histoire écrite depuis 50 ans par la famille Pezzetti et à laquelle il reste encore beaucoup de jolis chapitres à esquisser…

Infos et réservations: 0496 25 72 48 – 0495 12 06 15