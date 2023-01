Quid des terrains des clubs qui rejoindront le futur pôle sportif de Wegnez ?

Mardi, le collège pepin a dévoilé les grandes lignes du projet de pôle sportif pluridisciplinaire intégré prévu à Wegnez, au niveau de la rue de la Paix et de la rue Laurent Mairlot. À la mi-2025, le nouveau bâtiment accueillera, en plus du club de boxe et de tennis de table, les clubs de foot de l’actuelle Entente Pepine, de Soiron et de Cornesse, qui fusionneront alors. Ceux-ci n’occuperont plus leurs anciennes infrastructures sportives. Le sort de ces dernières est déjà connu, pour une partie d’entre elles.