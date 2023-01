Verviers : pas le même destin pour nos sapins de Noël

Du compost communal

À Dison, ce sont les ouvriers communaux qui s’occupent du ramassage. "On va les recycler parce que nous avons la chance d’avoir créé, il y a un peu plus d’un an maintenant, un compost communal. On a la possibilité de stocker. On va broyer les parties (NDLR: du sapin) et on va nourrir notre compost communal avec les sapins. On va les valoriser et c’est la première fois qu’on va le faire", annonce l’échevin de l’Environnement Stéphan Mullender. Cependant, s’il y a des troncs trop imposants, "il faudra que ça parte du côté d’Intradel mais nous serons chargés de les conduire. C’est un service à la population."

Les conditions de ramassage sont les mêmes que pour l’intercommunale : les sapins doivent être dépourvus de toute décoration, "ça facilitera le travail des ouvriers communaux". Le compost, lui, est situé près du hall omnisports d’Andrimont.

"Il y a quelques semaines, durant la Semaine de l’arbre, on avait un peu trop de plants. On s’en est servi, principalement des haies, pour les planter tout autour du compost afin de mieux le délimiter pour le rendre plus visuel. Pour la faune et la flore, ce ne sera que des bonnes choses."

Le ramassage des sapins à Andrimont aura lieu le 9 janvier et à Dison, le 10 janvier.

Une routine bien huilée

Comme à Dison, à Limbourg, le service des travaux s’en charge. "On les broie et on les réutilise pour mettre dans les parterres. Avant, on les ramassait et on les brûlait, ce qui n’est plus à l’ordre du jour. Depuis que j’ai rejoint le collège, on a décidé de les broyer", détaille l’échevin de l’Environnement et des Travaux, Luc Delhez. Par contre, si vous ratez la collecte, "les citoyens peuvent toujours venir le déposer au dépôt communal".

Pour Pepinster, la transformation en compost n’est pas récente. "La Commune, depuis toujours, fait une collecte de sapins de Noël que les ouvriers ramassent et ils sont broyés", précise l’échevine de l’Environnement, Doris Quadflieg.

Pour Theux et Jalhay, les conifères serviront en grande partie aux grands feux de la saison carnavalesque (voir ci-contre).