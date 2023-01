La semaine du 9 au 15 janvier

– Le lundi 9 janvier : les communes concernées sont Andrimont, une première fois Limbourg, Thimister-Clermont, Olne, Baelen, Plombières, dans la ville haute à Eupen.

– Le mardi 10 janvier : ce sont celles de Verviers, Dison, la dernière fois pour Limbourg, Welkenraedt.

– Le mercredi 11 janvier: Pepinster, Spa, Herve ; La Calamine: le camion passera par La Calamine, Neu-Moresnet et Hergenrath.

– Le jeudi 12 janvier: Verviers, Pepinster, Lontzen.

– Le vendredi 13 janvier : dernier jour pour Verviers et Pepinster. Le ramassage se fera à Aubel aussi.

– Le service des travaux de Theux informe que le ramassage se déroulera durant toute la semaine du 9 janvier. Les sapins sont à rassembler près des grands sapins des villages, ou "on demande que les citoyens s’arrangent pour regrouper les sapins entre voisins". À Malmedy, ce sera organisé toute la semaine également uniquement dans le centre, précise le service communal.

Semaine du 16 au 20 janvier

– Le lundi 16 janvier: dans la ville basse d’Eupen et Kettenis. Du côté de Stavelot, il faudra les déposer dans les points de collecte suivants:️ Ster-Francorchamps (parking de la salle) ;️ Francorchamps (parking derrière la salle)️ ; Parfondruy (champ en face de la salle au-dessus de la rampe)️ ; Francheville, parking de la salle️ ; Hockai, parking devant l’église️ ; Masta/Rivage sur le parking devant la salle de Masta️ ; Beaumont, parking devant la salle️ ; La Vaulx Richard/Lodomez: devant le bac à eau à La Vaulx Richard au niveau du n°6d ; Stavelot ville: parking des îles, rue du Châtelet au-dessus du monument de commémoration ou place de la Gare à côté des bulles à verres. À Trois-Ponts aussi, les points de rassemblement ont été annoncés: à Basse-Bodeux et Trois-Ponts centre, le dépôt des sapins a déjà commencé. Tandis qu’à Jalhay, Stoumont et Waimes, aucun ramassage n’est organisé par la Commune. Cependant, les habitants ont l’habitude, affirme-t-on : soit ils alimentent leur compost, soit ils vont le porter au recyparc.

Les dates sont à retrouver dans le calendrier Intradel ou sur le site de vos communes.