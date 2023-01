Plus de sacs transparents pour l’année 2023 en région verviétoise

Que faire de nos anciens sacs ?

"S’il vous reste quelques sacs transparents, jusqu’à épuisement de votre stock personnel, vous allez pouvoir les utiliser comme un sac bleu. Vous y mettez les mêmes déchets et ce sera pris comme un sac bleu." À travers ce changement, l’intercommunale poursuit son but de réduire les détritus que chacun jette dans le conteneur noir. "On avait l’objectif de réduire le conteneur de déchets ménagers résiduels d’environ 8kg/an par habitant au profit du sac PMC."

D’autres nouveautés en 2023 ?

Une des "grandes nouveautés", ce sont les capsules de café rendues célèbres par le spot tourné par Georges Clooney, et cette année accompagné de Jean Dujardin et Camille Cottin, pour vanter les vertus de ce café. "Ces capsules peuvent aller dans le sac bleu aussi. La chaîne a été adaptée. On va pouvoir reprendre et isoler ces capsules de café." Et les autres marques, ça fonctionne aussi ? Oui, une fois le sac dans les locaux de Sitel, "le contenu passe par une espèce de tamis (NDLR: appelée crible). Les trous de ce crible sont suffisamment grands pour laisser passer certaines capsules". Ensuite, il y a une sorte de gros électroaimant qui s’occupe d’attraper toutes les capsules contenant du métal, "ce qui est le cas dans toutes les capsules de ce type" et ces éléments sont isolés et envoyés pour être recyclés.

Une astuce de plus pour faciliter le tri.