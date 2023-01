Les quêtes des rois sur un air traditionnel en wallon

Le 6 janvier, les enfants allaient de maison en maison mais plus encore de commerce en commerce demander une friandise. Ils chantaient un air traditionnel en wallon disant qu’ils venaient quêter et qu’ils étaient envoyés par les rois. Le texte précise: "Nous venons quêter mais ce n’est pas pour venir mendier, c’est une chose qui se fait partout. Envoyez-nous des gaufres et des gâteaux fendus (au milieu); nous sommes ici pour les accepter. Quand nous partirons nous vous dirons l’adieu, jusqu’à l’année prochaine s’il plaît à Dieu." À la fin de la chanson, il convient de dire en chœur: "Une petite charité, s’il vous plaît, pour ce que nous avons si bien chanté."