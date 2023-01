Le Lions Club de Spa a offert 50 paniers gourmands

Contrairement à d’autres opérations du genre dans la région, il ne s’agit pas d’une distribution réalisée en un lieu fixe mais bien au domicile des personnes concernées. "Nous disposons d’une liste d’adresses de personnes dans le besoin sur notre zone, explique Jean-François Hourdeaux. Nous leur envoyons systématiquement un courrier pour prévenir de notre passage." Pendant plusieurs jours, aux environs de Noël, les membres du club se sont rendus en binôme chez ces personnes. L’occasion de cette manière de tisser du lien et de partager un moment ensemble. "Nous avons reçu quelques messages de remerciements, note-t-il. Certains ont aussi été reçus chez les personnes auxquelles ils ont distribué les colis. Ces deux dernières années, avec le Covid et les masques, c’était beaucoup plus délicat." Au menu de ces coffrets cadeaux, des victuailles sucrées, salées mais aussi une bonne bouteille de vin.

Cette action terminée, le Lions Club de Spa planche désormais sur l’organisation de son fameux tournoi d’éloquence, qui débutera déjà en janvier.