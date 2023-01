La galette des rois, mais après une balade nocturne !

Ce sera d’ailleurs une institutrice, Stéphanie Julémont, qui guidera le groupe du plus petit tour ; tandis que Jean-Pierre Denis, également guide le reste de l’année pour l’Office du tourisme, apportera ses commentaires pour l’autre groupe. "Ils apporteront une petite note d’émerveillement !"

Les itinéraires évitent le plus souvent les routes, en passant par "monts et par vaux", il est ainsi fortement recommandé de bien se chausser et se vêtir, et de s’équiper d’une bonne lampe torche !

En fonction de la météo, une petite centaine de personnes participent chaque année, indique l’élu, qui insiste également sur le "côté festif" de l’événement, avec, comme en famille, "la découverte du roi et de la reine en fonction du morceau de gâteau que l’on tire !"

Inscription obligatoire à office.tourisme@thimister-clermont.be (5 euros pour les plus de 12 ans) ou par téléphone aux 087 44 65 16 et 0479 47 12 40