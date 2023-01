Les voeux et les priorités de nos bourgmestres pour 2023 (18) : Francis Bairin, à Trois-Ponts

À Trois-Ponts, le bourgmestre Francis Bairin souhaite également le meilleur pour ses concitoyens. "Mes vœux, c’est de l’amour, de la sérénité et une excellente santé. Je souhaite également qu’on puisse enfin sortir de ce marasme mais aussi qu’on puisse retrouver une vie normale et sociale sans crispations et dans le respect de chacun" , explique celui-ci.