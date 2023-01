Les voeux et les priorités de nos bourgmestres pour 2023 (15) : Véronique Bonni, à Dison 

"Tirons notre révérence sur l’année 2022 qui s’achève. Après douze mois tumultueux, laissons place à une page blanche que je souhaite remplie des plus belles surprises, des plus belles aventures et de rêves exaucés en pagaille pour une vraie bouffée de bonheur. Aux Disonaises et Disonais, merci une nouvelle fois d’avoir été présents et de m’avoir donné le sourire. Pour 2023, partons avec de nouvelles ambitions, des espoirs et des passions. Le monde change, la société se transforme, nous devons plus que jamais réinventer notre avenir, notre vie, notre histoire. Ensemble travaillons main dans la main pour que 2023 soit l’année du renouveau. Croyons en nous", envoie-t-elle.