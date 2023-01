Les voeux et les priorités de nos bourgmestres pour 2023 (14) : Daniel Stoffels, à Waimes 

Pour l’année qui arrive, le bourgmestre de Waimes, Daniel Stoffels, entend bien voir aboutir plusieurs projets phares sur sa commune. "Dans les mois qui viennent, pour la commune, la priorité sera d’avancer à grand pas sur les dossiers de Botrange, avec le nouveau bureau du tourisme et ainsi que le dossier de la salle d’Ondenval. Ceux-ci sont en position de début: on a d’ailleurs déjà commencé à Botrange. Il y aura aussi la poursuite de nos différents chantiers au niveau des voiries. C’est pour moi vraiment le but numéro 1: que tous les citoyens waimerais puissent profiter de ces infrastructures. En tant que bourgmestre, enfin, je souhaite une bonne santé à tous les citoyens. Plus proche de moi, j’ai quand même une maman en soins palliatifs et l’un de mes meilleurs amis est atteint d’un cancer. Je souhaite donc d’abord la santé, avant toute chose , confie-t-il.