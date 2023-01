Les voeux et les priorités de nos bourgmestres pour 2023 (13) : Valérie Dejardin, à Limbourg

La bourgmestre Valérie Dejardin se réjouit des nombreux projets qui devraient pouvoir se finaliser ou se lancer en 2023 en collaboration avec les citoyens. " Il y a deux volets, ce qui est lié aux inondations d’abord. On va commencer à restaurer, à partir du printemps, ce qui est espace public: le pont de Vesdray, la place de Dolhain et d’autres qui ont été sinistrées. C’est plutôt positif car c’est améliorer la zone de vie des habitants et ça permet de montrer aux sinistrés qu’on avance aussi. Et concernant les autres projets, je vais en citer un par village. Il y a à Goé, le dossier cœur de village qu’on pourrait devoir débuter fin de l’année, c’est améliorer la convivialité du centre de Goé. À Hèvremont, la route des Goronnes qui devrait être restaurée. À Limbourg, on commencerait la restauration de l’Arvô qui est le pôle culturel du site historique. À Bilstain, ce serait la modernisation de la cour de l’école ; avec l’association de parents qui participe, on devrait pouvoir terminer ce projet-là. Et il y a un dernier qui me tient à cœur, plus petit mais fait en collaboration avec les jeunes, dans le centre de Dolhain. Ce sont les travaux à la plaine de jeux avec un terrain multisport, un espace de rencontre pour les ados et un jeu pour les plus petits. Ça devrait être fait pour l’été " . Et elle souhaite à tous les habitants " d’être heureux du bonheur des autres. Si on est heureux du bonheur des autres, on est heureux soi-même. C’est un monsieur qui garde le cap comme ça. Si ça pouvait fonctionner pour tout le monde, ce serait bien " .