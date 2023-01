Les voeux et les priorités de nos bourgmestres pour 2023 (12) : Jean-Luc Nix, à Welkenraedt 

Le suivi des dossiers lancés en 2022 se poursuivra en 2023. Le bourgmestre Jean-Luc Nix détaille les projets de la Commune: " Ce sont beaucoup des rénovations de voiries qui nous attendent pour 2023. Il y a aussi deux projets le PIMACY (Plan d’investissement mobilité active communal et intermodalité) et le PIWACY (Plan d’investissement Wallonie cyclable), ce sont des pistes cyclables dans le cadre de l’appel à projets qui avait été fait par la Région wallonne. On a quelques projets sur la commune pour établir des liaisons lentes pour les personnes à vélo ou à pied. Et la réfection de la place d’Henri-Chapelle, ça va être refait en 2023. On va chercher à économiser l’énergie et voir ce qu’on peut encore réaliser pour les bâtiments (NDLR: publics) et consommer moins. Je dirais que nous sommes dans une continuation de projets sauf pour le PIMACY et le PIWACY. Il y a aussi l’extension de la salle de gymnastique de Welkenraedt pour pratiquer le tumbling. Ça, c’est aussi un dossier dans lequel on attend effectivement la promesse de subsides car c’est l’une des conditions sine qua non ". Et il souhaite à tous les Welkenraedtois(es): " Une année sans crise, d’avoir une année tout à fait normale ; qu’ils puissent retrouver le calme et la sérénité. Et peut-être retrouver des coûts d’énergie qui sont un peu moindres que maintenant pour éviter qu’ils puisent dans leurs économies pour se chauffer ou s’éclairer . "