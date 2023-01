Les voeux et les priorités de nos bourgmestres pour 2023 (11) : Philippe Godin, à Pepinster 

Philippe Godin, bourgmestre de Pepinster, fait part de ses espoirs pour 2023. "Pour Pepinster, évidemment, je souhaite revenir à une vie plus sereine, tourner la page des Covid, inondations, guerre en Ukraine et autre crise énergétique et ainsi se tourner résolument vers 2023-2024, même si le budget communal ne sera pas facile à établir. Grâce aux aides de la Région wallonne, on va pouvoir continuer à faire avancer différents projets. Il y a bien sûr le changement de visage de Pepinster mais également la nouvelle administration. Nous avons été éligibles pour 500 000 € pour la rénovation des abords, un peu plus de 2 millions pour les performances énergétiques du bâtiment. Une fois qu’on aura pu procéder à la démolition des bâtiments qui restent des dents creuses, il y aura un renouveau du centre de Pepinster. De plus, nous avons récupéré un nombre important de commerces grâce à la prime allant jusqu’à 25 000 €. Plus de 400 000 € ont déjà été alloués. Cela témoigne d’une volonté des commerçants de revenir à Pepinster et d’une volonté de notre part de les soutenir. Enfin, nous croisons les doigts pour que le projet des infrastructures sportives puisse commencer dans les plus brefs délais, notamment la remise en état du hall Jean Simon. Cela s’inscrit dans notre désir d’accompagner les jeunes particulièrement impactés par les crises successives. Et on y croit dur comme fer."