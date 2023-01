Les voeux et les priorités de nos bourgmestres pour 2023 (10) : Marc Drouguet à Herve

Au niveau communal, le Collège ira de l’avant dans les prochains mois. "Nous continuons ici, à Herve, à investir dans les services et mais aussi dans les infrastructures. On se réjouit particulièrement, dans le premier semestre, de l’inauguration de la nouvelle caserne des pompiers, qui va réunir dans un même lieu les pompiers de Herve et de Battice et qui deviendra la caserne du Plateau. On continue aussi à évoluer dans les grands projets, entre autres au centre de Herve avec le site Chapelier et le parking public qui va être aussi accessible au début de l’année, énumère Marc Drouguet. On continue également évidemment de réfléchir pour le centre de Battice. On fera aussi certaines adaptations au niveau des infrastructures routières dans le cadre du plan de relance de la Wallonie pour la mobilité active. Cela devrait bien bouger cette année et ces aménagements vont certainement augmenter la qualité des infrastructures. On devrait aussi lancer le projet d’agrandissement de la maison de repos."

Pas de crainte que les incertitudes actuelles ne viennent plomber ces projets ? "Le contexte est différent mais c’est à nous à continuer de gérer la commune au quotidien en faisant des choix des fois très durs mais important pour améliorer le quotidien des Herviens. Le contexte est aussi difficile que dans les ménages mais si je demande aux gens d’être positifs, nous nous devons de l’être aussi."