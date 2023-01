Les écuries du Petit Chalet appellent à l’aide

L’année 2023 s’annonce très compliquée pour les écuries du Petit Chalet, installées à Jalhay, en dessous de l’aérodrome de Spa. Après les inondations de juillet 2021, l’association ACWEJ lançait déjà l’opération Sains et Saufs, un appel à 1000 donateurs qui verseraient chacun 3,50 euros par mois pour pouvoir continuer ses activités d’accueil. "On avait alors récupéré pas mal de bestioles, un peu de tout, des poneys, des canards, des poules, etc en se disant qu’ils allaient rester quinze jours puis ils vont repartir. Mais il y en a plein qui ne sont jamais repartis ! On a accumulé des trucs qui n’étaient pas prévus. Il y a eu le Covid qui n’était franchement pas simple à encaisser, puis ces inondations, au niveau du chiffre ça a été catastrophique. Puis, maintenant, on a cette crise qui est en train nous donner le coup de grâce. Il y a dix ans d’ici le foin coûtait 90 euros la tonne et maintenant on est à des 300 euros… L’ASBL, elle existe depuis 17 ans, ça me rend malade, mais si je ne trouve pas un plan B, je vais devoir mettre la clef sous le paillasson", partage la présidente de l’association, Anne-Chantal De Lamotte. Pour continuer à faire découvrir la nature aux nombreux enfants qu’elle accueille, qui quand "ils ne sont pas porteurs de handicaps, sont porteurs de grosses blessures, ce sont souvent des enfants placés qui sont ici dans un but thérapeutique", les écuries du Petit Chalet proposent depuis quelques jours de parrainer ses pensionnaires. Chevaux, poneys, mais aussi cochons, canards, poules,… se cherchent des parrains et marraines contre 5, 10, 15 euros par mois. "On est parti du principe qu’il y a des enfants qui rêvent d’avoir des animaux chez eux, mais dont les parents ne veulent pas pour mille raisons et quelque part cela pourrait leur permettre d’avoir un lien avec un animal, de recevoir des nouvelles, de venir lui rendre visite etc. " Un bel exemple de solidarité autour de l’amour pour les bêtes.