Soldes d’hiver: les commerçants de la région verviétoise sont prudents

Cinq commerçants de la région témoignent ci-dessous.

Verviers: chaussures Englebert

"On a un stock sain, c’est ça aussi qui fait qu’on n’a pas besoin de solder directement à tire-larigot. On n’attend pas l’amateur, il vaut mieux perdre peu pour vendre vite. […] On va démarrer à – 20%. Si je commence directement à -50% et que j’enlève la TVA, je reste chez moi. Je suis un petit commerçant détaillant, j’essaye quand même de sortir la tête haute avec des rentrées", témoigne Jean-Marc Englebert, des chaussures Englebert. "On n’a pas des vieux modèles, on arrive quand même à éliminer les fins de séries qui nous restent".

Aubel: Glam By Ophely’z (prêt-à-porter)

"On attend les soldes avec impatience", déclare Mireille Bovens, patronne de Glam By Ophely’z. On va démarrer les soldes en force avec une grosse journée lundi déjà, en offres conjointes avec tout à -50%. À chaque fois, on fait la première journée avec tout le magasin à -50%. [...] C’est sûr que c’est préférable de vendre à prix plein que de le vendre à 50%. Mais bon, ça permet de vider le stock et on en a besoin pour la nouvelle collection ". Et les repérages ont déjà commencé, " certains viennent voir s’il y a encore leur taille ".

Spa: Lola Coquelicot (prêt-à-porter)

"Je trouve que les soldes devraient être reportés d’un mois puisque les saisons sont décalées, interpelle Natalie Brock, de la boutique Lola Coquelicot. Nous, nous avons la chance d’être dans une ville touristique donc avec des personnes qui viennent pour se détendre et faire du shopping aussi. Elles achètent peut-être un peu plus facilement que si elles étaient dans leur ville. En plus, les soldes vont commencer durant une semaine de vacances et il y a vraiment beaucoup de monde à Spa, beaucoup de touristes".

Welkenraedt: Otten Bonhomme – chaussures et vêtements

"On permute notre jour de congé de la semaine, on va ouvrir pour le premier jour des soldes, indique Virginie Otten, d’Otten Bonhomme – chaussures et vêtements. On commence à -30% et à l’achat de trois pièces, -50%. Les gens ont tendance à chercher trois pièces. Du coup, on liquide plus. […] Mais maintenant, il y a des soldes partout et tout le temps. À n’importe quelle date, donc les gens n’attendent plus. Si tout le monde commençait maintenant comme nous, les pays voisins aussi, on aurait sans doute plus de monde".

Malmedy: Caraco Lingerie

Livet Frédérique, de Caraco Lingerie: "Je préfère tout mettre en place aux soldes. Dans la lingerie, il y a des articles permanents qui ne sont jamais soldés car ils sont commandables toute l’année. C’est plutôt sur les modèles “one shot” (NDLR: des pièces plus exceptionnelles) où, là, je fais de 30 à 50%. […] Dans ma boutique, la priorité des modèles, c’est le confort, le maintien et le bon produit. […] Je ne fais jamais de réductions pendant l’année, sauf aux soldes. Je veux que les gens gardent le juste prix chez moi".