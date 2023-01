Contrôle technique: un nouveau système de rendez-vous pour les retardataires

C’est cette faille qui vient d’être comblée par l’entreprise qui propose depuis ce 1er janvier un tout nouveau service. Le site www.autosecurite.be/ offre en effet désormais la possibilité de s’inscrire sur une liste d’attente. "Le conducteur peut enregistrer ses préférences au niveau du jour, de l’heure et la station souhaitée. Et si désistement il y a, un SMS lui est envoyé avec un lien pour lui proposer un rendez-vous dans les temps". La personne dispose alors d’une heure pour répondre avant que la proposition soit formulée à un autre client. "Ce qui est tout bénéfice pour nous puisqu’on évite les plages abandonnées et pour les personnes qui peuvent faire contrôler leur véhicule dans les temps. Ce service n’est par contre pas accessible aux clients qui sont déjà hors délai au moment de prendre leur rendez-vous.".

Une petite révolution que Pierre-Laurent Fassin espère ne pas voir devenir "la norme". Ce dernier conseillant toujours "de s’inscrire dès qu’on reçoit sa convocation ou dès qu’on ressort de son contrôle technique précédent. On peut fixer un rendez-vous jusqu’à un an avant. C’est plus confortable pour tout le monde". Et le chargé de communication de rappeler la proximité des trois centres (lire ci-dessous) de la région verviétoise qui permettent de multiplier les chances de décrocher un rendez-vous dans les temps. "Le Verviétois peut aussi s’inscrire à Malmedy ou Eupen. Même Grâce-Hollogne. Il n’est pas obligé de se limiter à Petit-Rechain", conclut-il.

Boom du marché d’occasion et donc des rendez-vous contrôles techniques

Remplir les agendas autant que possible, c’est la volonté et la nécessité du groupe verviétois fondé il y a 90 ans. "On fête en effet cet anniversaire en 2023. Tout le monde se souvient de la station de la rue de Limbourg" à Verviers, indique Pierre-Laurent Fassin, responsable de la communication. Depuis quelques années, le groupe Autosécurité connaît aussi les effets d’un marché de l’occasion en pleine expansion. Les derniers chiffres en la matière montrent qu’entre 2020 et 2021, pas moins 7,5% de voitures d’occasion en plus ont été immatriculées en Belgique et la tendance se poursuit.

Qui dit davantage d’immatriculations dit une augmentation des passages au contrôle technique. "On connaît un véritable boom" des rendez-vous, confirme-t-il. D’où l’intérêt d’optimiser autant que possible les plages horaires pour le groupe qui effectue plus de 1,5 million de contrôles par an dans ses 11 centres d’examen grâce à la collaboration de 700 collaborateurs. Si les chiffres de 2023 ne sont pas encore connus, en région verviétoise, entre 2021 et 2022, on sait que Malmedy est passé de 43 540 contrôles à 46 001 (+5,6%), Eupen de 49 051 à 50 968 (+3,9%) et Verviers de 115 777 à 118 132 (+2%).

Nouvelle station de Lontzen

Une évolution qui se traduit par ailleurs en investissements. "La nouvelle station de Lontzen sera bientôt opérationnelle", annonce-t-il. Ce n’est plus qu’une question de semaines avant que ce nouveau bâtiment de l’East Belgium Park remplace celui d’Eupen, faisant doubler le nombre de lignes. "Six au lieu de trois, précise-t-il. On a aussi agrandi Grâce-Hollogne qui devient la plus grande station avec 9 lignes". Pas de changements prévus par contre dans les années à venir du côté de Petit-Rechain et de ses 6 lignes et de Malmedy avec ses 3 lignes.