La petite Emna, premier bébé de 2023

Pas de naissance dans la nuit, le premier bébé de l’année a pointé le bout de son nez à 8 h 24 à la maternité du CHR Verviers. Une petite fille, prénommée Emna. Elle était normalement attendue le 11 janvier, mais elle est finalement arrivée plus tôt que prévu. "Nous avons vu notre gynécologue mercredi et elle nous avait pourtant dit qu’il n’y avait aucun risque qu’elle naisse le jour du Nouvel An et finalement, ma femme, My-minh, a eu des contractions", raconte l’heureux papa, Mourad.