Rapatriement en toute sécurité le soir du Nouvel An

Comme chaque année, les Responsible young drivers (RYD) permettent à de nombreux fêtards de rentrer à leur domicile en toute sécurité. En effet, les bénévoles âgés entre 17 et 29 ans ramènent gratuitement les personnes qui désirent être rapatriées avec leur véhicule, cela évite à chacun de reprendre le volant sous influence. De minuit à 6h du matin, les fêtards pourront composer le 0902/69 669 et seront directement en contact avec les volontaires du centre de dispatching, indique l’ASBL. " Le délai d’attente sera en moyenne de trois quarts d’heure, le soir du Nouvel An " , signale Carine Baltus, détaché pédagogique du RYD. Cependant il n’est pas possible de réserver, à l’inverse de l’ASBL Les Risques du Samedi Soir, basée à Malmedy et qui propose un service similaire, à une différence: les réservations sont obligatoires via le numéro suivant 0495/50 27 77.