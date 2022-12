Jalhay: pas de fête du chou mais des potées à emporter

"Il y a eu un vote et le non l’a emporté", explique Pol Donckier, le président de la Royale Jeunesse de Jalhay. Mais que l’on se rassure, la tradition pourra tout de même être respectée. "Nous continuerons de faire le chou à emporter, comme lors des deux dernières années, précise-t-il. La distribution aura lieu le samedi 21 janvier." Elles seront une fois de plus concoctées par le traiteur Tommy, de Goé. Les réservations, quant à elle, démarreront après le Nouvel An, auprès de Marylène Fransolet.

Mais attention, il pourrait bien ne pas en avoir pour tout le monde. "Il n’y a pas beaucoup de choux cette année, à cause de la sécheresse. L’année dernière, nous en avions pris 600. Ici, il n’y en a que la moitié. Tommy a dû planter un mois plus tard cette saison et a perdu pas mal de lignes. Faire les plats à emporter et la fête aurait de ce fait été plus compliqué aussi en termes de quantité, estime Pol Donckier. Puis, on a comparé le travail que cela demandait et le gain que cela rapportait. Pour une fête du chou, il faut payer la Sabam, prendre des sorteurs… L’emporté est plus simple."

La Royale Jeunesse espère malgré tout pouvoir organiser la fête du chou en 2024. "Cela reste quand même pour beaucoup une occasion de se retrouver et une ambiance particulière", conclut Pol Donckier.