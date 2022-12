Verviers : les NAC, les nouveaux abandonnés, trouvés et adoptés du refuge stembertois

Pour la plupart, des lapins et des cobayes. "On fait un cadeau aux enfants puis on s’aperçoit qu’il faut nettoyer la cage. On a aussi toute la problématique des allergies. Et pour ceux qui ont été trouvés, on rencontre un problème d’identification pour retrouver les familles alors, après le délai, ils sont soumis à l’adoption." Les nouveaux animaux de compagnie, ce sont aussi les hamsters (une dizaine cette année), les cobayes (une vingtaine) et les oiseaux (une dizaine, dont un haras) mais pas les reptiles.

©EdA LABEYE Philippe

470 chiens ou chats adoptés en 2022

Un nouveau pan du travail du refuge qui s’ajoute à une année chargée puisque pas moins de 160 chiens ont été trouvés cette année, 103 abandonnés et 333 chats trouvés sans compter les abandonnés. "330 chats ont été adoptés cette année chez nous, 150 au niveau des chiens", chiffre la chargée de communication. Surtout des petits gabarits "vu la tendance économique du moment". Prendre en charge un Malinois, un American Staff ou un Berger allemand (qui sont très régulièrement accueillis) ne coûte pas le même budget que de s’occuper d’un bichon maltais. "Les gros chiens ont moins la cote."

Pas le cadeau de Noël idéal…

Des adoptions qui ne sont pas forcément en hausse en période de fêtes où le cadeau "animal de compagnie" ne fait pas partie des valeurs des refuges sauf s’il s’agit d’un projet familial bien réfléchi. "L’adoptant doit faire lui-même la démarche d’adoption. La puce de l’animal est reliée au numéro national de l’adoptant. Il est donc responsable de lui."

Voilà qui devrait en faire réfléchir plus d’un.

©EdA LABEYE Philippe

Opération « chèques cadeaux »

En matière de fêtes justement, la SVPA fait plus que jamais appel à la solidarité. En plus des dons sur place (lire notre édition du 16 décembre), le refuge met sur pied l’action "chèques cadeaux" dans différents magasins participants.

©EdA LABEYE Philippe

Concrètement, lors de ses achats, et ce jusqu’au 15 janvier, le client peut prendre un chèque rédigé en faveur de la SVPA et sur lequel il indiquera au vendeur le montant qu’il désire donner. Des dons possibles à la Maison Bleser (rue du Peignage à Verviers), à la Meunerie Collard-Bovy (à Hèvremont) ou encore aux animaleries AIKO-N-CO du côté de Dison et de Stembert. À la fin de l’action, le refuge pourra enlever dans chacun des magasins de la nourriture spécifique pour le montant total des chèques généreusement offerts. "Cette formule représente un grand avantage pour nous, explique la SVPA. E lle nous permet de nous fournir en nourriture plus appropriée à la population de chiens, de chats et NAC nécessitant un menu adapté à leur cas."

Les animaux recueillis ou saisis étant souvent en état de malnutrition ou malades réclament des forces pour se remettre sur pattes. "Pour répondre aux besoins nutritionnels de ces animaux, nous sommes contraints à l’achat de nourriture plus chère que la moyenne, qui grève sensiblement plus vite notre budget".