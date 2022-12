Plantation de bruyères pour sensibiliser au zéro déchet à Spa

"Depuis 2021 voire 2020, la Ville de Spa s’est inscrite dans la démarche" commune zéro déchet "proposée par la Région wallonne et Intradel", rappelle le service environnement de la Ville. "Chaque année, on doit établir un plan d’action zéro déchet. Et une des actions à mener cette année, c’était un chantier participatif." Plusieurs acteurs se sont réunis: la Ville de Spa, le service environnement, le service des plantations, le Plan de cohésion sociale dont les vergers et potagers intergénérationnels du Waux-Hall et du CPAS ainsi qu’Intradel. L’idée est de montrer qu’au jardin, le zéro déchet s’applique aussi. La Ville désire à travers cette action établir une meilleure communication avec les associations. "On s’est dit qu’on allait vivre au fil des saisons, soit organiser 4 réunions par an", annonce Gilles Bruck, échevin de l’Environnement.