Alda Greoli (Osons Spa) : « Il faut que les gens osent franchir la porte des CPAS »

Oui, je l’espère, même si on découvre tous les jours de nouveaux enjeux. Je dois vous avouer que c’est un vrai bonheur de travailler avec une équipe hypermotivée, consciente des difficultés des personnes et soucieuse d’apporter des réponses. Je ne regrette pas un seul jour les décisions que j’ai prises ces derniers mois.

Des décisions qui ont pu paraître osées…

J’ai été parfois surprise par certaines questions, venant de certaines personnes en dehors de Spa. Je pense que personne n’est surpris par mon retour, entre guillemets, à Spa (tout qui me connaît sait que mon cœur y est toujours resté). J’ai d’ailleurs toujours gardé un œil sur les dossiers spadois. Je reste fière que l’un de mes premiers actes comme ministre de la Culture ait été de sauver le festival de théâtre de Spa.

C’est vrai que certains ont trouvé ça osé mais quand on est passionné par quelque chose, à un moment donné, il faut pouvoir faire des choix. Ce qui me passionne, c’est le présent et l’avenir des Spadois et Spadoises. On a chacun sa personnalité. Moi, je crois fondamentalement que je ne suis pas faite pour l’opposition, pour la critique. Je suis quelqu’un d’orienté « résultats » et « objectifs ». On peut me mettre à la tête d’une petite ASBL avec un employé, à la tête des Mutualités chrétiennes ou ministre, je ne vais pas changer. Ce qui m’intéresse, c’est de savoir comment on fait avancer le projet.

La crise que l’on traverse actuellement, notamment au niveau du coût de l’énergie, touche de nombreux ménages, y compris issus de la classe moyenne. Connaît-on une hausse de demandes d’aide au niveau de Centre public d’action sociale spadois ?

Oui. Et je ne parlerais pas de crise énergétique mais de crise socio-économique grave. Les conséquences de cette crise liée au départ à la crise énergétique sont terribles pour l’ensemble de la population ou presque. Aujourd’hui, on voit arriver au CPAS des gens qui ont des difficultés pour survivre alors qu’ils ont un travail, des salaires tout à fait honorables. C’est la catastrophe. Si j’étais encore parlementaire, j’interviendrais pour que les ministres des Affaires sociales, à n’importe quel niveau que ce soit, renforcent les capacités des CPAS à répondre et pérennisent un certain nombre d’aides, comme les guidances énergétiques. Celles-ci ne nécessitent pas que des moyens mais aussi du personnel. Enfin, il faut que les gens osent franchir la porte des CPAS. On n’a pas la réponse à tout mais on peut réfléchir avec eux à des pistes de solution.

Les CPAS sont donc de plus en plus sollicités. En plus de l’usure que cela engendre sur le personnel, cela complique également l’équilibre financier de ceux-ci. Comment tenir ?

Aujourd’hui, on a deux enjeux fondamentaux. En un, renforcer les équipes des CPAS mais pour ça, au vu de l’ensemble de l’état financier des communes, il est indispensable que ce soit fait au travers de politiques régionales et fédérales. Je suis consciente de l’état budgétaire de la Région wallonne mais là les difficultés financières s’attaquent au cœur de la société, c’est-à-dire à la classe moyenne. Si on ne met pas les moyens pour pouvoir passer cette crise, les risques économiques et sociaux seront encore plus graves. J’ai vraiment peur d’un risque d’augmentation de suicides dus à cette crise. Si on ne pérennise pas des moyens pour des aides psychologiques et des guidances énergétiques, on va se réveiller très groggy.

L’autre enjeu est d’arriver à contrecarrer cette pression sur les énergies faite en particulier sur l’Europe. La réponse doit être au niveau des budgets européens.

La situation financière du centre d’accueil des Heures Claires est également préoccupante. Des négociations sont en cours au sujet notamment de la cession de points APE (aides à la promotion de l’emploi) de la part du CPAS. L’issue des discussions est-elle proche ?

Je l’espère, dans l’intérêt de la Ville de Spa et des Heures Claires. La volonté politique unanime est la poursuite des activités des Heures Claires. Nous allons devoir trouver une solution. L’équilibre budgétaire des Heures Claires ne repose pas que sur la cession entière de ces points APE. L’analyse faite aujourd’hui par un comité d’audit est importante, d’où le fait que l’ensemble des communes a demandé le report du point sur le plan stratégique et financier à la dernière assemblée générale. Pour les points APE, nous devons trouver un équilibre qui passe par une participation spadoise, et non un retrait total, mais aussi de l’ensemble des communes.

En vue des difficultés des maisons de repos partout en Wallonie, le gouvernement wallon va devoir délibérer sur des priorités pour pouvoir accorder des points APE supplémentaires cette année. Dans le secteur public et associatif, les maisons de repos et les aides et soins à domicile devraient être définies comme prioritaires.

Un important subside (de 3 996 561 €) vient d’être attribué à la Ville pour la démolition/reconstruction de l’administration communale, du CPAS et de la bibliothèque. Un gros coup de pouce pour ce dossier ?

Tout à fait mais c’est un coup de pouce. Le dossier initial est un dossier de 11 millions. En obtenir 4 est remarquable. Encore faut-il trouver les 7 autres millions. Avec l’ensemble du Collège et de la majorité, nous allons réfléchir à la manière de voir ce dossier, pour utiliser pleinement cette aide, dans l’intérêt de l’accueil, à l’administration et au CPAS, en restant dans une enveloppe budgétaire supportable pour les Spadois et le budget communal.

Quels sont les objectifs que vous espérez atteindre d’ici la fin de la mandature, soit dans un peu moins de 2 ans ?

Le premier, c’est d’apporter des réponses utiles d’un point de vue social aux Spadois et Spadoises. Le deuxième est évidemment culturel ( NDLR: une autre compétence dont elle a la charge). C’est pérenniser tout ce qui existe. On a la chance de vivre dans une ville où la culture est très diversifiée. Elle va d’associations de quartier à deux festivals qui sont d’importance nationale voire internationale. J’ai aussi l’ambition de faire de Spa une ville de référence pour des résidences d’artistes.

En collaboration avec le Collège, ma préoccupation est aussi que Spa reste digne de sa réputation. On souhaite poursuivre la rénovation dans la ville. Je suis aussi très attentive au développement économique. On a des partenaires essentiels, comme Spa Monopole ou des investisseurs qui dynamisent la ville, mais nous manquons encore de certaines dynamiques commerciales pour les Spadois et les touristes.

Je suis par ailleurs préoccupée par la diminution de la population et la difficulté pour de jeunes familles de pouvoir s’installer à Spa. Derrière ça, il y a deux enjeux: lutter contre la hausse phénoménale du prix de l’habitat dû en fait à une utilisation trop importante à des fins de gîtes et faire pression sur la SNCB et le TEC pour une meilleure mobilité vers et à partir de Spa.

L’emploi, compétence qui vous revient, est un enjeu important. Quelles sont vos pistes pour diminuer le taux de chômage ?

Je vais poursuivre les initiatives prises précédemment comme la journée de l’emploi. Des rendez-vous ont déjà été pris. Je fais également le tour des acteurs spadois régulièrement comme Spa Monopole, les Thermes ou encore les hôteliers. Il y a aussi un enjeu de travail avec l’école d’hôtellerie. Il y a une vraie pénurie dans ce secteur. Nous avons aussi à Spa une concentration importante de maisons de repos – je pense aussi au Domaine de Nivezé – qui cherchent désespérément des collaborateurs. Il y aura sans doute des réflexions à avoir avec l’IFAPME et le Forem au niveau de l’accompagnement. Nous devons aussi peut-être aller plus loin dans la réflexion sur les formations en article 60 qui fonctionnent très bien à Spa.

Je constate un repli peut-être trop important des communes sur elles-mêmes. Que ce soit Spa, Theux, Stoumont, Malmedy ou Stavelot, nous avons des enjeux à travailler en commun. Touristiques évidemment mais aussi sur l’emploi, avec des synergies à avoir les uns avec les autres.