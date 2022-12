Un village de Noël pour les gourmands à Waimes

La panoplie des produits de bouche festifs est présente: huîtres, saumon fumé et vins portugais, vins chauds, saucissons, bières Val-Dieu, chocolats chauds, gaufres, nougats… Le restaurateur a également rassemblé les produits des fromagers de la région avec lesquels il travaille toute l’année (Nathalie Torez de Sart, Françoise Ledur, Marc Rosen…). Les visiteurs peuvent finalement déguster les traditionnelles tartiflettes et des Spätzles (pâtes) aux champignons. "On voulait proposer des plats cuisinés minute, de qualité et frais, au lieu d’avoir comme on voit parfois des tartiflettes qui mijotent toute l’après-midi !"

Jean-Pierre Robert souhaite avec ce marché dynamiser le centre de Waimes. "On voulait redémarrer ce village gourmand (NDLR: une 1re édition a été avortée prématurément à cause du Covid en 2020) parce qu’il y a énormément de gîtes dans la région, ça permet aux touristes d’avoir une activité parce qu’il y a beaucoup de choses qui sont fermées en cette période-ci." Une animation est ainsi encore prévue le 30 décembre avec le groupe acoustique "Bajj in Carnaby".