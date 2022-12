Thimister: les élèves de 6e primaire créent une sculpture avec Gérald Faway pour le Thier des oies

Les collaborateurs ont été vite trouvés par l’ancien instituteur: il s’agit des 23 élèves de 6e primaire de son ancienne école. Un 1er atelier a déjà eu lieu fin novembre pour faire connaissance à travers la peinture.

Atelier Gérald Faway avec les 6e de l'école de Thimister, sur le lâcher prise. ©D.R.

"Les choses sérieuses vont commencer le 17 janvier avec un premier atelier sur place dans le Thier des oies où l’on va recueillir une série d’objets naturels et ainsi s’inspirer du lieu pour pouvoir créer les premières esquisses, les premiers dessins et se rendre compte de l’emplacement de la sculpture, déterminer la dimension,.." D’ici la deadline du mois de juin, d’autres rencontres suivront : une visite de l’atelier de tôlerie All-Inox d’Ensival, une visite de son propre atelier à Battice. Et les enfants auront leur mot à dire. "Mon but est que l’on voie la trace des enfants dans l’œuvre, ce sera une tôle en acier corten découpée avec des dessins qu’eux ont réalisés, et puis il y aura une pièce de ma création en résine synthétique posée sur l’œuvre." Pour ce qui est du coût, Gérald Faway espère une participation de la Commune, qui l’a invité à rentrer un dossier de financement. Il souhaite finalement que les Thimistériens s’approprient cette œuvre, et que cette 1re trace artistique dans le sentier ne soit pas la seule. "On en voit dans les grandes villes, mais dans les communes plus rurales ça manque un peu. Ce sera également une invitation à s’ouvrir à cela !"