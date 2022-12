L’esprit de Noël se prolonge à Wegnez

"Tous sont complets… depuis avant le Covid, rappelle Alex Baiverlin, membre et porte-parole du Cercle équestre Saint-Hubert, qui organise l’événement depuis 2016. Comme on avait dû couper court en 2020 avec la pandémie, nous avions promis aux artisans qui avaient réservé qu’ils seraient prioritaires lors de la prochaine édition. Et tous seront présents." Comme d’habitude, on retrouvera un tiers d’exposants avec de l’artisanat et deux tiers avec des produits de bouche.

Des animations chaque jour

Durant toute la semaine, des animations variées seront proposées. Lundi, 18 heures, on retrouvera notamment, pour l’inauguration, des chants de Noël interprétés par les élèves de l’école de Wegnez-centre, qui laisseront place à DJ Copas. Mardi, il y aura une démonstration de zumba, à 18 h 30, par le groupe CreaNatSports et de la musique de Noël par l’ensemble Jabal. Mercredi, la journée sera consacrée aux familles et aux enfants, avec, à 16 h 30, une lecture de contes de Noël dans un espace chauffé, à 17 h 30, un spectacle de Jacky Den et, à 18 h 30, une rencontre avec le père Noël. Jeudi, une démonstration de danse country sera offerte à 18 h 30 par le groupe Les Rebelles et sera suivie par un concert d’Insuline. Enfin, le groupe On Road 66 clôturera les festivités vendredi.

Un sapin lumineux géant

Pour marquer le coup, un sapin lumineux géant (le même que celui aperçu à Grand-Rechain et à l’Hôtel Verviers) sera installé sur le parking du hall du Paire, où les visiteurs sont invités à se garer, comme le village sera fermé à la circulation. Une allée de sapins décorés mènera ceux-ci au village de Noël.

Du côté des organisateurs et des bénévoles, la motivation est bien là. "Cela nous tenait à cœur de relancer le village de Noël, ajoute Alex Baiverlin. On a de la chance: cette organisation est appréciée de toutes les tranches d’âge. On a récemment accueilli du sang neuf dans le comité."

Voir page FB « Village de Noël de Wegnez ».