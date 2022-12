50 000 euros pour développer la résilience à Plombières

"On devrait déjà avoir des résultats probants au niveau des objectifs de travail pour la fin du mois d’octobre 2023. Cela tombe très bien parce que l’on sera de nouveau en préparation d’un plan de gestion pour le futur de la commune", souligne l’échevin.

"Cela va donner un coup d’accélérateur", se réjouit quant à lui John Degée, pour la Maison de la transition, et de poursuivre : "Les moyens comme souvent sont limités et grâce à ça on va pouvoir faire des choses plus conséquentes !" Cet accompagnement permettra aussi aux citoyens d’avoir un coup de pouce pour créer un logo, savoir comment faire connaître ou faire parler d’une activité,…

Le projet phare de la Maison de la transition, l’ouverture d’une boutique de seconde main dans la salle AMTF, doit également passer une étape prochainement. "On va attribuer la réfection de l’ensemble de la toiture et de l’installation électrique dans les prochains jours, c’est le plus gros chantier. Ce sont les conditions climatiques qui vont déterminer le timing. Elle devrait ouvrir pour l’été", annonce Joseph Austen. La Commune avait inscrit 200 000 euros à son budget 2022 pour ce faire tandis que John Degée attaquait l’aménagement intérieur à ses heures perdues. "Il y a beaucoup de travail au niveau des murs, de vieux murs avec la chaux qui tombe, on va changer la porte d’entrée, repeindre tout pour ne pas que ça ait l’air d’un entrepôt…" L’ASBL verviétoise Providence a déjà déménagé, sinistrée en juillet 2021, et est déjà installée provisoirement à l’administration communale. Ses vêtements seront complétés dans le nouveau magasin par le mobilier de l’ASBL Télé-Service de Hombourg.