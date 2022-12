Un père Noël au grand cœur à Ottomont

Ce dimanche de Noël, c’était "la grande tournée" pour le père Noël d’Ottomont. Après être passé dans les écoles et les associations, l’homme au manteau rouge a parcouru une vingtaine de rues du quartier d’Ottomont. "C’est toujours le même itinéraire, on met entre sept et huit heures pour faire le quartier, c’est dire si on prend le temps !", souligne Marcel Renard, président de la Commission d’animation du quartier d’Ottomont à l’initiative.