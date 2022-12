Plus d’un million d'euros pour les voiries à Stoumont

Cela n’empêche pas Stoumont d’avoir quelques projets à l’extraordinaire pour l’année qui arrive. On note notamment 1 324 500 € dédiés à la réfection de voiries. Plusieurs montants seront aussi consacrés au réseau d’eau communal: 324 500 € pour des travaux de conduites (notamment à Neuville, à Hasoumont, à Roanne, à Borgoumont et la finition des travaux à Chession), 72 000 € pour la digitalisation des compteurs, 63 200 € pour la protection des captages ou encore 45 000 pour la maintenance des captages et des réservoirs. Enfin, 40 000 € sont prévus pour la rénovation de la toiture du logement Initiative Locale d’Accueil (ILA) à Moulin du Ruy.