« Noël, ça nous invite à la paix », dit l’évêque de Liège Jean-Pierre Delville

Ça doit être un Noël de paix. La guerre empoisonne la vie mondiale et elle opprime terriblement les Ukrainiens mais aussi les pauvres soldats russes envoyés au front comme chair à canon. Je dirais qu’on est vraiment devant une situation d’injustice et on doit prier pour qu’il y ait des fenêtres de paix. C’est le pape lui-même qui a utilisé cette expression. C’est important de prier parce que la prière nous invite à demander des choses impossibles, elle nous invite à aller dans l’utopie, dans l’au-delà du compréhensible. C’est important de ne pas être seulement dans le réalisme mais d’être aussi dans l’idéalisme, parce qu’on ne sait pas comment on pourrait obtenir cette paix mais, cependant, on veut y croire. Il faut vraiment beaucoup de solidarité avec le peuple ukrainien pour l’aider à résister. Dans notre diocèse, nous soutenons la communauté ukrainienne. Nous avons par exemple réuni de l’argent pour envoyer trois ambulances sur place. Il faut être présent et ça passe aussi par l’accueil des personnes ukrainiennes. Là, nous sommes sur la longue durée donc on doit encourager les personnes qui accueillent à continuer.

Noël, ça nous invite à la paix. Et quand on parle de paix en Ukraine, on se dit qu’il ne faut pas oublier les pays où règne la guerre, parfois en pire mais sans qu’on ne le sache. C’est pour ça qu’à Liège, nous allons organiser une marche de la paix le 1er janvier, à 16 heures. Ce sera une marche aux flambeaux, depuis l’hôtel de ville jusqu’à la cathédrale, place Saint-Paul. C’est organisé par Sant’Égidio et tout le monde est invité. On va notamment citer tous les pays en guerre. Pour le moment, il y en a paraît-il 43. On va proposer une réflexion des différentes religions sur la paix. Il y aura un musulman, un juif, un chrétien et un représentant du monde politique. Ce signal d’une prière pour la paix, c’est important. Le Christ est appelé prince de la paix. Lui a commencé très petitement, comme un enfant dans une crèche, sans moyens, et, cependant, il est arrivé à faire passer un message qui dure et qui continue d’être porteur de salut et d’avenir.

Plus que jamais, les mots « amour », « solidarité », « vivre-ensemble » doivent résonner cette année dans les cœurs ?

Oui. « Amour » et « solidarité », c’est la paix sur place. Ce n’est pas spécialement la paix dans le monde de manière lointaine, c’est la paix dans les relations sociales et spécialement par des gestes de solidarité avec les plus pauvres de notre région. Avec la crise des ressources énergétiques, l’augmentation des prix, il y a pas mal de personnes qui tombent dans la précarité, c’est pour ça que nous allons faire des repas de Noël à gauche à droite et spécialement dans la collégiale Saint-Barthélemy, réunissant des enfants, des parents, des personnes du troisième âge. Noël est un moment où l’on se serre les coudes, où l’on essaye que toutes les activités sociales soient les plus fortes possible. Dans notre diocèse, mais ailleurs en Belgique aussi, nous organisons une collecte spéciale baptisée « Vivre ensemble » pour subsidier des tas d’ASBL locales engagées socialement. Grâce à cette collecte, on fait aussi une « publicité » de ces ASBL, on fait connaître leurs objectifs et on montre qu’un partage financier, ce n’est pas seulement faire une aumône, c’est aussi communier dans les objectifs, appuyer les gens qui, bénévolement, s’engagent au service des démunis.

Vous l’avez abordé, on sait que la crise énergétique et l’augmentation du coût de la vie frappent la population de plein fouet. Elle se sent désemparée, dépassée. Que lui dire pour qu’elle garde l’espoir ?

Je dirais: « Entrez en contact, sortez de votre solitude, n’ayez pas peur de parler. » Parce que les relations communautaires aident à remettre debout et à trouver des solutions aux problèmes. Nous le voyons par exemple dans le restaurant social de Sant’Égidio. Quand on peut parler à table, ensemble, non seulement les personnes exposent leurs soucis mais, petit à petit, elles découvrent des solutions en parlant.

En partageant des expériences ?

C’est tout à fait ça, en partageant des expériences de vie. C’est en disant, « tiens, on se revoit la semaine prochaine et nous verrons où vous en êtes » que la personne sait qu’elle est attendue et qu’elle pourra faire de nouveau le point. Le soutien mutuel est on ne peut plus important. Et la générosité l’est aussi.

Noël, c’est l’occasion de penser aux plus fragilisés (les démunis, les personnes malades, les personnes isolées…). Comment leur témoigner du soutien ?

Il faut d’abord ouvrir les yeux pour voir à qui on peut faire attention. Décrocher son téléphone, prendre l’initiative de demander des nouvelles à quelqu’un, faire un petit geste de visite quand il y a moyen pour rencontrer quelqu’un. Il faut se donner du temps pour la rencontre et pour les contacts, c’est nécessaire. Parfois, on le sait, à Noël, en se rapprochant, on se fait un peu de mal aussi. Il y a des familles où on est divisés et Noël, c’est à la fois des retrouvailles dans l’amitié et dans les conflits. Il faut donc dépasser l’appréhension du conflit pour oser une parole de réconciliation.

Ce sont des petits gestes, il n’y a pas besoin de grandes manifestations ?

Non. L’important, c’est de montrer sa présence par des petits gestes. J’ajouterais d’ailleurs de faire l’effort du déplacement pour la messe de minuit ou la messe du jour de Noël. La liturgie et la prière nous réconfortent, elles sont une source de joie. Elles nous rassemblent et elles nous donnent aussi un nouveau tonus. Se retrouver devant la crèche, entendre les chants de Noël, participer au mystère de l’incarnation de Jésus, c’est très fortifiant et je dirais que c’est aussi une manière d’unifier le monde entier. C’est partout dans le monde que cette conscience qu’il y a eu un renouvellement à la Noël est présente. Partout, on fête Noël, même dans les parties les plus reculées du monde, parce qu’il y a ce sentiment de renouveau, de mystère de vie.

Sans trop en dévoiler sur votre célébration, en substance, quel sera votre message de Noël aux fidèles ?

Mon message sera toujours centré sur la paix. « Paix sur Terre aux hommes qu’il aime ; gloire à Dieu au plus haut des cieux. » Je trouve que la paix va de pair avec la foi. Dans la paix, il faut la foi. La foi, c’est la confiance en des réalités qui dépassent. Je pense que le mystère de Dieu dans notre vie, c’est un mystère qui nous anime et qui nous procure la paix. Ce discours des anges « paix sur Terre » et « gloire à Dieu », ça m’attire beaucoup parce que c’est un binôme. Ce n’est pas que la paix au sens matériel ou au sens diplomatique, c’est aussi la gloire de Dieu, c’est-à-dire la gloire de l’amour, d’un mystère de vie et par conséquent d’un chemin de recherche, car Dieu, ce n’est jamais une rencontre qu’on a épuisée, c’est toujours une rencontre qui se renouvelle.

« Le tout est de ne pas se laisser noyer par cet aspect commercial »

Est-ce agaçant que la dimension commerciale soit si forte autour de Noël ? L’évêque de Liège répond.

Noël, c’est la célébration de la Nativité. Ça ne vous agace pas un peu que cette fête soit aussi synonyme de courses folles dans les magasins, de promotions à gogo, d’échange de cadeaux parfois très onéreux ?

Oui, ça me dérange parce qu’il y a une espèce d’exploitation de la fête pour des raisons commerciales. Donc, on a un peu l’impression d’être manipulés par des développements commerciaux, parfois même outrageux. Maintenant, je me dis aussi que ça nous aide à nous rappeler qu’il y a une fête. En ce sens-là, même quelque chose de commercial finalement, ça aide à pointer vers l’origine de ce développement. L’effervescence commerciale, c’est aussi le signe qu’il y a quelque chose d’autre en dessous. Le tout est de ne pas se laisser noyer par cet aspect commercial.

Quand on voit ce qui peut se passer dans les magasins, on a quand même l’impression que la dimension commerciale prend le dessus. C’est dommageable ?

Oui, c’est vrai, mais j’ai envie de raccrocher cela à une de nos initiatives. Nous faisons à la cathédrale « Les Nocturnales », à partir du 26 décembre. C’est un spectacle de Noël, organisé chaque année, et qui représente, d’une façon poétique et moderne, avec du son et lumière, des danses, des acrobates, le mystère de Noël. « Les Nocturnales » sont féeriques mais c’est une manière un peu commerciale de fêter Noël car on paie son entrée, mais ça vous recentre vers le mystère de Noël avec des mots contemporains. C’est un Noël un peu commercial où l’aspect spectacle nous invite à retrouver l’essentiel par son déploiement.

Comme quoi, il est toujours important de rappeler le sens premier de Noël…

Oui, tout à fait. Vous savez, on m’a dit que les musulmans regrettaient un peu de ne pas avoir de Noël dans leur religion et qu’ils ont essayé d’inventer la fête de la naissance de Mahomet. Mais, évidemment, Mahomet n’est pas un dieu – pour nous, Jésus est le dieu –, c’est un prophète, donc ça n’a pas le même impact, mais ça veut bien dire que le phénomène de la naissance interpelle. On a beau dire que Noël est un déploiement parfois outrageux au niveau commercial, en même temps, c’est un rappel de la naissance. Comme me disait une maman: « Quand j’ai donné naissance à mes enfants, j’ai découvert que ce n’était pas seulement mon enfant mais le fruit de la vie. Ce n’est pas mon mari et moi qui l’avons créé, il y a aussi le mystère d’une vie qui nous dépasse. » Noël, c’est le mystère de la vie humaine et de la vie dans sa destinée, aussi avec ses obstacles. C’est pour ça qu’il est important de vivre Noël intensément.