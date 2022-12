Il y a quelques jours, Valérie Dejardin, bourgmestre de Limbourg, recevait Thomas Dermine, le secrétaire d’État pour la Relance et les Investissements stratégiques. Ensemble, ils sont partis visiter les entreprises Corman et Traitex, très fortement impactées par les inondations de l’été 2021. Un moment immortalisé par une vidéo allégrement commentée sur les réseaux sociaux. On y voit les deux politiques se laisser tomber dans la laine ! Un vrai jeu d’enfants… Auquel on aurait bien envie de se prêter également.

Joie de courte durée pour certains élus, à Verviers

Doyen de l’assemblée (il y siège depuis 1989), Freddy Breuwer (MR) a causé une petite stupeur au dernier conseil communal de Verviers, mardi soir. Quand, interrompu dans sa critique du budget communal pour l’année 2023, il a lancé : "Laissez-moi finir, c’est peut-être la dernière fois que je prends la parole ici..."

L’annonce a eu un effet de surprise voire, chez certains de ses détracteurs, un début de joie teintée de soulagement. Des "aaah!" commençaient à bruisser dans l’assemblée. Quoi ? L’annonce d’un départ, d’une démission ? L’enjouement de certains aura été de courte durée car celui qui avait été déboulonné un an et un jour plus tôt de son échevinat a rapidement ajouté : "… cette année." Mardi, c’était le dernier conseil communal de… cette année.

Bienvenue président !

Le bourgmestre de Theux, en ouverture du conseil communal mardi, a tenu à féliciter le conseiller et ex-échevin André Frédéric (PS +) pour sa nomination en tant que président du Parlement wallon (en remplacement du socialiste liégeois Jean-Claude Marcourt). "Nous sommes très fiers et le félicitons pour son nouveau poste, a lancé Pierre Lemarchand (IFR). Pour avoir des opportunités dans la vie, il faut en être une soi-même." "Alors, pour toi, je suis une opportunité. Je ne sais pas comment je dois le comprendre", a rigolé le principal intéressé. "On t’a souvent sollicité depuis les inondations et tu as toujours répondu présent", a ajouté le mayeur, juste avant une salve d’applaudissements.

Évasion des subsides ?

La remarque n’est pas passée inaperçue, au conseil communal de Herve ce lundi soir. Alors que le groupe EPH se questionnait encore de l’intérêt de concrétiser le projet de tour panoramique au fort de Battice, la majorité HDM a pointé que ne pas réaliser ce dossier l’an prochain signifierait une perte des importants subsides "qui iraient du côté du Hainaut, à Charleroi". Quoi ? Le mécanisme d’attribution des subsides n’est pas totalement indépendant de la couleur politique des villes et communes ? Quoi ? Certains politiciens influents parviennent à attirer d’importants subsides dans leur région en passant "un coup de fil à un ami" ? Peut-être un filon à creuser un mercredi soir, pour la "Élise Lucet" de notre chaîne nationale…

Paradoxe disonais…

À l’heure de mettre le budget sur la table au conseil communal de début de semaine à Dison, on se serait cru en pleine canicule dans la salle… Alors, quand on entendait les termes "inflation" et flambée des "coûts énergétiques" pour parler finances communales, c’est difficile de ne pas avoir une seconde bouffée de chaleur face à ce paradoxe ! Ça va casquer la facture à Dison…

Chaises musicales

Ce lundi soir, Marc Stassen a annoncé sa démission de son mandat de conseiller afin de prendre la présidence d’Aubel Citoyen. Joël Jacob occupera dorénavant sa place au conseil communal, tandis que Pierre Pesser montera à son tour au conseil de l’action sociale. Un véritable jeu de chaises musicales. "Chaque fois qu’il y a une prestation de serment, je pense que c’est la dernière... et chaque fois il y en a une nouvelle qui vient finalement", s’est étonné, le sourire aux lèvres, le président du conseil, Frédéric Debouny, et de lancer : "C’est un éternel recommencement !" Léon Stassen l’a pris au mot pour y aller également de sa boutade: "Au niveau de changements, ce n’est pas mal non plus au niveau des directeurs généraux du CPAS. C’est le cinquième sur quatre ans avec celui-ci faisant fonction !" "C’est parce que l’on cherche la fine fleur !", a répliqué Frédéric Debouny.

Daniel Stoffels, amoureux des petites bêtes

Cette semaine, le bourgmestre waimerais, Daniel Stoffels, a rappelé l’interdiction de tirer des feux d’artifice. Il a profité de l’occasion pour tirer un bilan des actions entreprises pour le bien-être animal cette année. Si les agents font leur part, ils ne sont pas les seuls. Le mayeur aussi pense aux petites bêtes. Il tient notamment à protéger les grenouilles. "Elles pondent leurs œufs n’importe où, dans des flaques par exemple. Le problème, c’est qu’en cas de sécheresse, l’eau s’évapore et les œufs sèchent. Avec mon épouse, on part donc se promener avec nos seaux pour ramasser les œufs et les déposer dans des zones humides. On a identifié 15 sites cet été. C’est un travail, mais surtout un plaisir!" Un bourgmestre qui prend donc soin de ses habitants waimerais, de "TOUS" ses habitants.

Drôle ou tendu le Congo ?

La Commune d’Olne mène depuis sept ans un partenariat avec la Commune de Matete (République démocratique du Congo), via le programme de coopération internationale communale. Elle l’a notamment accompagnée dans la mise en place d’infrastructures, comme un registre d’état-civil. Cette belle collaboration risque d’être compliquée dans les mois à venir… Cédric Halin a en effet rapporté lors du conseil communal qu’à l’approche des élections présidentielles, la situation s’était tendue en RDC. " Le président a remplacé tous les bourgmestres de Kinshasa par des militants des différents partis de la coalition au pouvoir. Ce sont des gens que l’on ne connaît pas et qui viennent d’on ne sait où. Les bourgmestres ont appris par la télévision qu’ils n’étaient plus bourgmestres...c’est un peu particulier. Et cela nous a quand même bien refroidis", a expliqué le mayeur avant de conclure sur trois points de suspension : "ll faudra voir l’attitude de ceux qui seront là demain.. On attend de voir les contacts. Drôle de situation le Congo…"