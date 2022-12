Signal de Botrange: le projet coûtera plus cher

1. Évolution des prix pour le Signal de Botrange Parmi les gros projets présentés à l’exercice extraordinaire du budget, on retrouve une fois de plus le projet du Signal de Botrange. Pour rappel, celui-ci prévoit notamment l’agrandissement de l’accueil touristique, la revalorisation de l’horeca et l’installation d’un ascenseur dans la tour. "Le projet a été redécoupé en phases, explique l’échevin des Finances Jérôme Lejoly (Waimes & Vous#). Les prix des matériaux ont énormément changé donc les budgets ont été recalculés plus d’une fois en fonction des technologies employées. On a donc une inscription de 1 500 000 € et de 194 000 € en plus pour la partie horeca, avec un subside de 845 000 € qu’on espère bien vite pouvoir utiliser." Le gros œuvre devrait en effet démarrer début 2023. À la base, le coût des travaux était estimé à 1 000 000 €. "On majore ça d’un montant très important mais on n’utilisera pas 1 500 000 €. Il s’agit d’une écriture purement technique. C’est pour ne pas être embêtés au moment des adjudications."