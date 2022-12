Malmedy : un musée sur la Seconde Guerre devrait voir le jour au Malmundarium

Ce jeudi 22 décembre, l’échevin du Tourisme André Hubert Denis (Alternative) est allé encore plus loin dans les annonces. Alors que le chef de file d’Entente Communale (opposition) Jean-Marie Blaise l’interrogeait sur un montant supérieur à 1 million d’euros prévu pour le Malmundarium en 2023, "AHD" a répondu: "Nous avons une opportunité unique de créer, ici au Malmundarium, un musée sur la guerre 40-45". Toujours selon ses dires, "Baugnez dispose d’une collection unique au monde. Nous avons une opportunité qu’il ne faut pas laisser passer. L’enjeu est historique ! Il serait dommage de passer à côté." Ouvert depuis 2007, "Baugnez 44", c’est pour rappel plus de 1 000 m2 d’exposition.

Plus concrètement, le souhait serait d’aménager une aile entière, au deuxième étage de l’ancien monastère bénédictin (un auteur de projet serait désigné). "Avec une partie de leur collection, donc, tout en l’enrichissant sur tout ce qui s’est passé dans la région de Malmedy, Saint-Vith, Stavelot… Il faut faire quelque chose de correct, de professionnel", a encore précisé André Hubert Denis.

Afin de financer l’ensemble du projet (qui comprend également une nouvelle scénographie), des subsides via la CGT sont espérés, alors qu’un recours au sponsoring et à une campagne de crownfunding est envisagé.

"Si cela se réalise, et je pense que ça sera le cas, nous estimons que ce musée attirerait environ 10 000 visiteurs en plus, par an, au Malmundarium." En tout, cela ferait dès lors près de 20 000 têtes, a précisé l’échevin à Jean-Marie Blaise. "Hormis le petit musée de La Gleize et celui de Bastogne, qui est important, il n’existe rien de ce type dans le coin. Nous allons d’ailleurs prendre contact avec Bastogne, histoire de nous singulariser, de ne pas faire la même chose", a conclu André Hubet Denis.

Au conseil communal, il y avait aussi…

1. La taxe déchet pas indexée pour 2023

Cela fait donc 2 ans qu’elle n’augmente pas, alors que le montant aurait été de +7% uniquement par rapport à 2022.

2. La « PILE » compte se développer

La Pépinière d’initiatives locales engagées installée à Malmedy Expo a répondu à l’appel à projet "Tiers-lieux ruraux" lancé par la ministre Wallonne Céline Tellier. Ce dernier mobilise les fonds du Plan de relance de la Wallonie au bénéfice de la création et du maintien de services et d’activités de proximité dans les territoires ruraux.

3. Régie Communale Autonome: quelques projets à noter

Le plan d’entreprise 2023-2027 de la RCA malmédienne a été présenté jeudi soir par l’échevin André Hubert Denis (Alternative). Parmi les projets dans les cartons pour cette période: l’achat de matériel de street workout, l’éclairage d’un hall du centre sportif, un plongeoir pour la piscine ou encore la réalisation d’un audit pour l’accès des PMR aux infrastructures.

4. Voici le nombre de citoyens malmédiens en 2021

Aux dernières nouvelles, la commune compte 12 877 citoyens, avec un léger avantage pour la gent féminine (quelques centaines de personnes). Sur les 11 premiers mois de l’année, il y a eu 281 naissances, un peu plus de garçons a précisé le mayeur Jean-Paul Bastin (Alternative). Autres chiffres: 226 décès, 46 mariages et 14 divorces.

5. Le budget du CPAS fait parler

Par Jean-Marie Blaise, l’opposition Entente Communale a regretté la nouvelle augmentation de la dotation communale au CPAS. "Les problèmes étaient moins nombreux quand la présidence était assurée par l’Ecm", a-t-il même glissé…