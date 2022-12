Le château de Reinhardstein, entièrement décoré pour les fêtes à Waimes

"On essaye de changer la déco chaque année, explique Martine Delvoye, administratrice déléguée de l’ASBL Reinhardstein. On a une base de décorations qu’on réutilise, qu’on transforme aussi. On crée également des décors nous-mêmes et puis, on rachète quelques petits éléments dans les environs. "

Toutes les pièces sont donc décorées avec, à chaque fois, un thème différent. Au total, douze sapins ont été installés. "On a aussi décoré la taverne, l’extérieur et la crypte, avec des installations un peu plus originales cette année mais il faut venir la voir pour comprendre ", ajoute-t-elle dans un sourire.

Ce qui fait la particularité de ce château, c’est notamment qu’il est meublé. Les pièces semblent toutes habitées et la décoration ajoute ainsi un charme particulier. Boules de Noël, couronnes, croissants de lune, chaussettes accrochées à la cheminée ou sucreries sur la table, l’ambiance est féerique. La cuisine et la salle à manger, par exemple, ont été reconstituées "et, à cette période, elles font rêver. Il faut dire que c’est assez exceptionnel de pouvoir décorer un château comme celui-ci. On crée des ambiances et des atmosphères qu’on ne sait pas forcément faire chez soi."

Enfin, une crèche très ancienne a également pris ses quartiers dans le château. Constituée de personnages articulés, en bois et grandeur nature, cette crèche date du XIXe siècle. Elle restera en place, tout comme les décorations, jusqu’à la fin du mois de janvier. Ce décor magique a déjà attiré pas mal de visiteurs et les "châtelains" en attendent encore davantage durant les congés scolaires.

Jusqu’au 30 janvier 2023. Prix d’entrée, entre 14 et 10 euros.