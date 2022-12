La bûche de Noël, le classique qui rassemble, à la boulangerie Raskin à Verviers

"Noël est toujours la plus grosse période de l’année pour nous, raconte-t-il. Cela nous demande d’être bien organisés et de s’y prendre à l’avance pour avoir la quantité suffisante. Clairement, c’est le rush." Ici, on a fait le choix de la tradition, avec des bûches à la crème beurre et à la crème fraîche. "On a des goûts différents et une large gamme mais on n’introduit pas de nouveautés pour la cause."

Chacun sa touche

Crème au beurre moka, crème fraîche pralinée ou chocolat, ganaches… La gourmandise est bien là. "C’est aussi ce que les clients recherchent: des saveurs habituelles. Certains vont goûter la nouvelle bûche chez d’autres boulangers mais au final, ils reviennent toujours aux classiques. On vit dans un monde où il y a beaucoup de changement… Il faut de la stabilité", estime l’artisan. Selon celui-ci, chaque établissement a sa méthode de travail. "Tout le monde a ses petits trucs, ses petits ingrédients secrets. Une bûche moka sera par exemple différente en fonction de la quantité de café qu’on mettra dans la crème. Elle plaira plus à certains que d’autres, indique Mehdi Brahimi. C’est une question de goût. Ce qui m’importe, pour ma part, c’est la régularité et de travailler avec les mêmes produits. Prendre le même beurre par exemple, et ne pas commencer à prendre le moins cher. La base, c’est la qualité de la matière première."

D’où la recherche de simplicité dans son offre. "Je ne veux pas avoir des coûts qui explosent à cause d’ingrédients un peu plus spéciaux. Cela prend aussi plus de temps à élaborer et au bout du compte, le produit final revient à 5 ou 6 euros par portion. Est-ce que, en temps de crise, c’est judicieux ? Je ne sais pas. On se perd parfois à vouloir innover."

Moins de faste cette année ?

La crise énergétique que l’on connaît cet hiver engendre-t-elle d’ailleurs une diminution des commandes de gâteau pour les Fêtes ? Pas forcément. "Disons que les clients sont plus rationnels. Maintenant, ce sont les Fêtes. La clientèle ne change pas ses habitudes. Noël, c’est sacré. Les commandes arrivent comme d’habitude", note-t-il. Des bûches seront également disponibles dans le comptoir le 24 décembre pour les retardataires. Le boulanger de chez Raskin remarque tout de même une tendance depuis quelques années. "Les clients préfèrent prendre des bûchettes ou deux bûches de quatre personnes avec deux goûts différents plutôt que de n’en prendre qu’une grande de 12 ou 14 personnes comme il y a 10 ans, où on voulait avoir la plus grande bûche possible à table. Aujourd’hui, les gens préfèrent varier les goûts", précise Mehdi Brahimi. Et ainsi contenter tous les convives.