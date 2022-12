Le projet des Hautes Fagnes se distinguait positivement par sa richesse en termes de biodiversité "remarquable et bien identifiée." Les experts ont souligné la rareté régionale, notamment les tourbières. Il y a également des espèces emblématiques avec le tétras-lyre et le loup. Par contre, "l’idée d’introduire des élans, bisons, tarpans, aurochs… n’est absolument pas pertinente en l’état ". Autre point positif avancé par le comité, le volet sensibilisation et éducation qui était très développé et innovant (laboratoires de la pédagogie immersive, travail sur les cinq sens…).

Les points qui fâchent

La version 2.0 du projet de parc national avait permis de doubler la surface initialement prévue. Le comité a dénoncé un manque de cohérence suite à cette augmentation. Il regrettait par exemple qu’il n’y ait pas eu d’extension vers l’est. Mais les gros points noirs du projet sont tout autres. Il y a tout d’abord le volet mobilité. "La N68 et la N67 ont un impact important en tant que coupure écologique. Par ailleurs, les véhicules roulent souvent à grande vitesse. " Pour justifier son classement, le comité pointe également du doigt la forte fréquentation touristique qui exerce une pression sur les milieux, or "le projet ne propose pas de pistes de solutions pour gérer le flux de touristes ".

Autre défaut, le manque d’ambition sur le plan socio-économique, avec peu de création d’emplois locaux prévue. "C’est le projet le moins abouti sur ce point. Les villages alentour ne sont pas intégrés dans la réflexion, sauf comme lieu de séjour. " Le comité regrette aussi un manque de lien avec les territoires limitrophes. "On aurait par exemple pu mettre en avant les liens entre les Hautes Fagnes et l’industrie lainière à Verviers, la Vesdre prend sa source sur le plateau et elle était utilisée pour laver la laine. "