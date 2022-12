Le père Noël à Andrimont: 56 ans de tournée pour les enfants dans le besoin

Il est évidemment débordé le Père Noël en cette période de fêtes, ne sachant plus où donner de la tête. Et pourtant, depuis 56 ans, il trouve toujours un petit créneau pour la Commission d’animation du quartier d’Ottomont à Andrimont présidée par Marcel Renard. "Au début de l’aventure, il circulait sur une petite remorque", confie le bénévole. Au fil des années, l’association a perfectionné ce rendez-vous et l’homme au manteau rouge grimpe sur un char de plus en plus perfectionné. "Tout le traîneau a été rénové cette année. On s’est inspiré du Père Noël des films américains avec des montants en or, une bande verte, une feutrine rouge et des rennes. Il est aussi très illuminé". L’engin est fin prêt à arpenter une vingtaine de rues du quartier d’Ottomont le 25 décembre, comme de tradition. "Le parcours est, je dirais, de plus ou moins 8 kilomètres", pendant lequel il "apporte des étoiles dans les yeux des enfants qu’il croise", accompagné de sa vingtaine d’elfes qui distribuent des friandises. "Les petits grimpent sur le char, les parents prennent des photos. On prend bien le temps de s’arrêter et de rendre visite aux enfants et même aux adultes seuls ou malades." Le tout entre 13h30 et 20 heures.