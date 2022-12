Gare de Verviers: adieu les blocs de béton tagués

Il est aujourd’hui d’autant plus important d’avancer sur la réhabilitation du parvis de la gare que les travaux de "Verviers, ville conviviale" à proximité (parc Fabiola, rue Xhavée et du Théâtre, escaliers de la Chic-Chac) sont désormais terminés. "D’ici quelques années, le quartier de la gare sera totalement métamorphosé suite aux travaux du Grand-Théâtre, de la piscine ainsi que de la plaine Peltzer. D’où la volonté d’avancer en parallèle sur le parvis." Si les négociations pour réaménager le parvis, les escaliers et la circulation piétonne et des bus sont relancées, elles vont néanmoins encore prendre du temps. Il s’agit d’un dossier complexe qui implique de nombreux intervenants: Infrabel, la SNCB, le TEC/OTW, les taxis, le SPW Routes et la Ville de Verviers. "Aujourd’hui, la volonté de la Ville est de faire du parvis un espace partagé, de rencontres, qui favoriserait les modes de déplacement doux."