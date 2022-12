Une Verviétoise et un Theutois passent le réveillon de Noël avec Patrick Bruel

Nostalgie d’un frère perdu

Fan de Patrick Bruel ? Cédric Théate ne l’a pas toujours été. Et c’est sans doute son histoire empreinte de nostalgie qui a fait pencher la balance en sa faveur parmi les nombreux prétendants à cette soirée. "Il y a eu une première sélection sur base de questions un peu bateau sur le chanteur. Puis, j’ai dû envoyer une petite vidéo dans laquelle je raconte pourquoi je suis fan de Bruel. Je me suis livré sans filtre" sur une enfance passée à être "agacé" par la passion de son frère pour l’artiste. "En 93, il est décédé dans un accident de voiture. J’ai récupéré ses CD, ses cassettes et écouter Bruel est devenu ma Madeleine de Proust. J’y ai pris goût et c’est une manière pour moi de continuer à faire vivre les liens" qui l’unissent à son frangin. S’il ne peut pas en dire plus sur le déroulement de la soirée avant sa diffusion, Cédric Théate gardera le souvenir d’un "artiste super-généreux et sympa" qui lui a signé sa K7 fétiche et chanté le titre En bas des marches "un peu moins connu du grand public. Il était étonné de mon choix et m’a dit s’être servi de ma bouche comme d’un prompteur".

Fan de la première heure

De merveilleux souvenirs autour d’un "succulent repas", tout comme pour Pascalou Marot, véritable fan de la première heure. Du haut de ses 47 ans, la Heusytoise ne compte plus les concerts auxquels elle a assisté. Son premier date d’ailleurs de ses 15 ans. "J’ai aussi eu la chance de le croiser à des sorties de concert, d’échanger avec lui dans son restaurant à Paris et après un concert aux Francos en 2014" grâce à son mari, alors photographe de presse sur l’événement. Ce concours Nostalgie, elle avait bien l’intention de le remporter. Alors, toute la famille s’y est mise pour multiplier ses chances. Quand Pascalou a appris qu’elle avait été retenue grâce à la vidéo de son beau-fils, elle était aux anges. "Il a dédicacé l’urne de mes 20 ans de mariage sur laquelle il y avait des titres de ses chansons". Des instants à découvrir ce samedi sur le site de Nostalgie, les réseaux sociaux et les ondes radio dès 18 h 30.