Une dame de 76 ans agressée chez elle et volée à Eupen

Ce mardi, les services de la zone de police Weser-Göhl sont appelés Gospertstraße à Eupen à 14h30 pour les faits suivants: une femme âgée de 76 ans marchait depuis la poste vers son appartement. Immédiatement après être entrée dans son immeuble, quelqu’un frappe à la porte. La femme ouvre et un homme se tient devant elle. Ce dernier demande après une autre résidente avant de pousser la porte d’entrée et ainsi la victime présumée dans le couloir. Là, il saisit le bras de la victime, la menace avec un pied de biche et la traîne à l’étage supérieur. L’agresseur se met à fouiller la chambre de la victime. Il y vole des bijoux et de l’argent. Pendant ce temps, la victime parvient à se libérer et court dehors dans la rue. L’agresseur prend alors la fuite en direction de Postpark.