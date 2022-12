Theux: 10 millions consacrés à la reconstruction en 2023

Concrètement, 1 800 000 € seront consacrés à la reconstruction de bâtiments tels que l’hôtel de ville, le CPAS, la bibliothèque, le service des travaux et la caserne des pompiers. "Le bourgmestre a voulu qu’on la reconstruise telle qu’elle était mais avec quelques améliorations", précise-t-il. Plus ou moins 3 600 000 € seront affectés à la réfection des voiries et des berges et 1 239 000 €, à l’achat des maisons et de terrains. "II y aura aussi l’aménagement de la Boverie, l’ancienne gendarmerie, en 6 logements, pour 925 000 €." D’autre part, 2 100 000 € seront dédiés au plan de résilience. "Cela peut paraître"rikiki"mais il y a aussi 315 000 € pour des plaines de jeux. On a voulu proposer ça dans trois endroits différents." À savoir, Voie Pauline, Juslenville-Petite (en collaboration avec Juslenville Attractions et la Fondation Roi Baudouin) et Polleur.

Isolation et production d’énergie

Le Collège a aussi décidé de continuer d’investir dans l’amélioration énergétique, à hauteur de 1 320 000 €. "On a obtenu un subside pour rénover tout le bloc CPAS-bibliothèque et centre culturel. L’objectif: avoir un système autonome qui permettra de chauffer en utilisant de l’électricité produite par des panneaux photovoltaïques", indique Alexandre Lodez. Le système de chauffage et d’isolation seront améliorés aussi. Ici, 550 000 € sont prévus. Le remplacement de l’éclairage public se poursuivra (100 000 €) et l’installation de bornes électriques est envisagée via une synergie avec la SPI (10 000 €). Enfin, une prime "énergie" sera mise en place pour le secteur de la petite enfance (12 000 €).

Mobilité et culture

En ce qui concerne la mobilité, 2 400 000 € permettront de réaliser plusieurs travaux, tels que la liaison entre le Thuron et La Reid (1 600 000 €), le vélo route en lien avec la liaison Spa-Pepinster (100 000 €) et le maillage vert-bleu soit l’axe piéton entre le quai des Saules et Juslenville (700 000 €). Des locaux pour les vélos seront installés dans les écoles communales.

Le projet de pôle culturel devrait se concrétiser (1 250 000 €), tout comme la création d’une antenne de la maison des jeunes à Filaville et les études pour la création d’un skate-park et d’un bike-park.

CPAS: hausse des frais d’énergie et de personnel, pas des RIS

1. Au CPAS

Le budget 2023 du CPAS a aussi été présenté. Le président du Centre public d’action sociale, Alexandre Lodez (IFR), a expliqué que celui-ci (fixé à 6 114 000 €) était en croissance constante, en raison de l’augmentation des coûts en matière de personnel, suite à l’indexation des salaires, mais aussi en matière d’énergie. "Si tout le monde peut comprendre qu’on peut limiter la température à 19 degrés dans l’administration, les halls de sports, il est plus compliqué de baisser la température du home, sourit-il. Et il y a des normes d’ailleurs qui nous obligent à maintenir une certaine température."

La dotation communale, elle, est restée stable et augmente de 10 000 €. "Nous devons faire le constat qu’il n’y a pas d’augmentation du nombre de revenus d’intégration sociale. Ceux-ci sont même en diminution." Côté logements, les premiers propriétaires theutois ont rejoint l’agence immobilière sociale. "Nous aurons également dans quelques semaines deux logements d’urgence à la gare." Une fois le bail terminé, l’épicerie sociale déménagera rue des 600 Franchimontois, dans l’ancien bâtiment du CPAS. Un aménagement de 150 000 € rendu possible grâce aux dons de la Croix-Rouge, des Theutois et aux indemnités des assurances. Le lieu sera aussi un endroit de cohésion sociale.

©EdA Philippe Labeye

2. À l’ordinaire

Le budget communal ordinaire est dans la continuité de ceux des autres années et prévoit le maintien de la masse salariale. Alexandre Lodez en a d’ailleurs profité pour remercier, au nom du Collège, l’ensemble du personnel communal. "Nous avons également pu cumuler 2 millions en provision de sorte à pouvoir amortir certains chocs". Une attention sera toutefois apportée aux frais de personnel, aux transferts et à la charge de la dette.

3. Écolo voit plus de convergences

Écolo s’est réjoui des projets intégrés au budget. "Des projets enthousiasmants, mais il ne faut pas non plus que l’enthousiasme prenne le pas sur la raison. Nous devons rester attentifs à la maîtrise budgétaire", note Matthieu Daele, rappelant aussi le soutien "prudent" du groupe au projet de Pôle culturel. Écolo a néanmoins regretté l’absence de projet de crèche communale. "Nous voyons donc que des convergences s’accumulent, et que les divergences, même s’il en reste, sont en diminution." Le groupe a voté en faveur du budget ordinaire mais s’est abstenu pour l’extraordinaire.

4. Quid de la piscine ?

Si le dossier n’a pas été abordé au conseil, c’est parce qu’il est du ressort de la Régie communale autonome. "Je ne doute pas que notre président et les administrateurs vont venir avec un beau projet dans l’année 2023", rassure Alexandre Lodez.

5. Logements inoccupés

Pour lutter contre les logements inoccupés, Theux a adhéré à l’accord d’échanges de données concernant les consommations d’eau et d’électricité. En réponse à Écolo, le Collège a indiqué qu’une taxe serait mise en place en 2023 mais ne pénaliserait pas les logements sinistrés.